путепровод

По дефектному путепроводу транспортной развязки на автомобильной дороге республиканского значенияплатного участка «Нур-Султан – Щучинск»В ходе эксплуатации автомобильной дороги республиканского значения «Нур-Султан-Щучинск» на транспортной развязке, км 75 в районе п. Шортанды Акмолинской области образовался дефект в виде пространства между металлическими плитами путепровода.АО «НК «ҚазАвтоЖол» совместно с представителями Акимата и ДЧС Шортандинского района Акмолинской области, ДПАД, АО «КазДорНИИ» был осуществлен комиссионный осмотр данного путепровода.Комиссией принято решение о временном ограничении дорожного движения для всех видов автотранспортных средств по путепроводу.Объезд путепровода возможен по близлежащим транспортным развязкам с.Мыктыколь и с.Дамса.Выявленные дефекты будут устранены в кратчайшие сроки.Приносим извинения за временные неудобства.