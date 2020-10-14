путепровод

По дефектному путепроводу транспортной развязки на автомобильной дороге республиканского значения
платного участка «Нур-Султан – Щучинск»
В ходе эксплуатации автомобильной дороги республиканского значения «Нур-Султан-Щучинск» на транспортной развязке, км 75 в районе п. Шортанды Акмолинской области образовался дефект в виде пространства между металлическими плитами путепровода.
АО «НК «ҚазАвтоЖол» совместно с представителями Акимата и ДЧС Шортандинского района Акмолинской области, ДПАД, АО «КазДорНИИ» был осуществлен комиссионный осмотр данного путепровода.
Комиссией принято решение о временном ограничении дорожного движения для всех видов автотранспортных средств по путепроводу.
Объезд путепровода возможен по близлежащим транспортным развязкам с.Мыктыколь и с.Дамса.
Выявленные дефекты будут устранены в кратчайшие сроки.
Приносим извинения за временные неудобства.