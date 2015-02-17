Путешественник за птицами Свежий выпуск 1068 Любовь ШАШКОВА

Горный Алтай окончательно определил его призвание. Александр Григорьевич многие годы сотрудничал с Институтом зоологии Академии наук, участвовал в орнитологических экспедициях. Его фотографии вошли в Атласы птиц мира, изданные в Лондоне, Берлине, Праге. Им проиллюстрировано пятитомное издание «Птицы Казахстана», двухтомное – «Спортивная охота в СССР», фотоальбом о явлениях природы «Дети радуги». Он автор книг «Медвяная роса», «Лесное фотоателье», «Алтайское притяжение» и многих других. Поздравляя своего постоянного автора с юбилеем, журнал «Простор» опубликовал главы из его книги «Путешествие за птицами» под заголовком «Вспоминая минувшее» (№ 12, 2014 г.). Об этой книге стоит рассказать подробнее.

Ее Александр Лухтанов писал и дорабатывал с тех пор, как в 1996 году, чуть-чуть не дожив до 100 лет, нас покинул писатель-натуралист, казахстанская легенда, народный писатель Казахстана Максим Дмитриевич Зверев. Он был действительно всенародно известным, любимым писателем, авторитет которого был высок и во властных структурах, и на родной улице Грушовой, которую знали многие в Алма-Ате. А книги Максима Зверева до сих пор пользуются читательским интересом так же, как в алматинском зоопарке до сих пор помнят, что Максим Дмитриевич – один из его создателей.

Дом Максима Дмитриевича Зверева служил базой и отправной точкой для приезжающих к нему путешественников из России, а также многочисленных его казахстанских друзей и учеников. Принимал участие во многих этих экспедициях Александр Лухтанов, что и позволило ему написать эти увлекательные воспоминания о минувшем, в которых вместе с образами Максима Дмитриевича Зверева и его сподвижников живо воссозданы заповедные природные уголки Казахстана с его уникальной флорой и фауной, а также та природоведческая, неведомая для многих работа, которой заняты в природе эти удивительные увлеченные люди. Среди них, например, маститый российский писатель-природовед и ученый Николай Иванович Сладков, которого связывала долгая дружба и со Зверевым, и с Лухтановым, рассказывающим также об их совместных путешествиях, беседах и переписке.

Многие страницы книги посвящены природоохранной теме. Известно, что Максим Дмитриевич Зверев был убежденным противником затопления уникального урочища Бартагой Капчагайским водохранилищем. Но он был мудрецом, достойным подражания. Лухтанов пишет: «Примерно до 1978 года, до самого последнего момента, пока еще оставалась хоть какая-то надежда сохранить уникальный уголок природы, эта тема не сходила с уст главного защитника алмаатинской природы. Когда же стало ясно, что ничего не поделаешь, Зверев вычеркнул всякое упоминание о нем. И я понимал его: раз уж все кончено и биться бесполезно, зачем попусту терзать и травить свою душу. Максим Дмитриевич следовал одной из тех заповедей, что висели на стене его кабинета: «Жить да радоваться!» Стараясь продлить свой праздник жизни, он, как ребенок, находил отраду во всем. А повод, кстати, был. На этот раз на его огонек съехались сразу четверо его друзей, почитателей и поклонников. Кроме нас со Сладковым прибыло пополнение из Восточного Казахстана – Борис Щербаков и Володя Нетисов».

И далее читаем: «Старый писатель был в ударе: «Поедем в Актогай. Откроем новое охотничье хозяйство, которое ни в чем не уступает Бартагою и даже лучше. Там по всей пойме Чарына роскошные тугаи протянулись на десятки километров. Заросли джиды, чингиля, облепихи, фазаны, кабаны, косули. В общем, Бартагой умер, да здравствует Актогай!»

Александр Григорьевич не только дает психологически глубокий, без всякой ретуши и котурн, образ писателя, заставшего в живых еще знаменитого путешественника-этнографа Григория Потанина, но и показывает его в природе, то есть, по сути, в его мастерской. И очень верно характеризует писательский метод и стиль Максима Зверева – основоположника детской природоведческой литературы в Казахстане и целой школы писателей-натуралистов. На замечание Сладкова, что Зверев не знает мук творчества и стиль его довольно примитивен, Александр Лухтанов возражает:

«Я бы сказал, что язык его очень прост. За это, кстати, его и любит народ… Но его большие вещи хороши без всяких скидок: «Белый марал», «Золотой сайгак», «Волчок из Бетпакдалы». Без этих повестей трудно представить природу Центрального Казахстана, его степи, пустыни. Вот я алмаатинец. И для меня книги Зверева все равно что энциклопедия природы Семиречья да и всего Казахстана…»

Справедливое утверждение. И можно сказать, что сегодня в эту большую энциклопедию природы заслуженно входят и труды самого Александра Григорьевича Лухтанова, счастливого путешественника за птицами и не только.

Ждем ответов читателей на вопросы (LubaShashkova@mail.ru):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?



