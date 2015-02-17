Путешественник за птицами

Горный Алтай окончательно определил его призвание. Александр Григорьевич многие годы сотрудничал с Институтом зоологии Академии наук, участвовал в орнитологических экспедициях. Его фотографии вошли в Атласы птиц мира, изданные в Лондоне, Берлине, Праге. Им проиллюстрировано пятитомное издание «Птицы Казахстана», двухтомное – «Спортивная охота в СССР», фотоальбом о явлениях природы «Дети радуги». Он автор книг «Медвяная роса», «Лесное фотоателье», «Алтайское притяжение» и многих других. Поздравляя своего постоянного автора с юбилеем, журнал «Простор» опубликовал главы из его книги «Путешествие за птицами» под заголовком «Вспоминая минувшее» (№ 12, 2014 г.). Об этой книге стоит рассказать подробнее. Ее Александр Лухтанов писал и дорабатывал с тех пор, как в 1996 году, чуть-чуть не дожив до 100 лет, нас покинул писатель-натуралист, казахстанская легенда, народный писатель Казахстана Максим Дмитриевич Зверев. Он был действительно всенародно известным, любимым писателем, авторитет которого был высок и во властных структурах, и на родной улице Грушовой, которую знали многие в Алма-Ате. А книги Максима Зверева до сих пор пользуются читательским интересом так же, как в алматинском зоопарке до сих пор помнят, что Максим Дмитриевич – один из его создателей. Дом Максима Дмитриевича Зверева служил базой и отправной точкой для приезжающих к нему путешественников из России, а также многочисленных его казахстанских друзей и учеников. Принимал участие во многих этих экспедициях Александр Лухтанов, что и позволило ему написать эти увлекательные воспоминания о минувшем, в которых вместе с образами Максима Дмитриевича Зверева и его сподвижников живо воссозданы заповедные природные уголки Казахстана с его уникальной флорой и фауной, а также та природоведческая, неведомая для многих работа, которой заняты в природе эти удивительные увлеченные люди. Среди них, например, маститый российский писатель-природовед и ученый Николай Иванович Сладков, которого связывала долгая дружба и со Зверевым, и с Лухтановым, рассказывающим также об их совместных путешествиях, беседах и переписке. Многие страницы книги посвящены природоохранной теме. Известно, что Максим Дмитриевич Зверев был убежденным противником затопления уникального урочища Бартагой Капчагайским водохранилищем. Но он был мудрецом, достойным подражания. Лухтанов пишет: «Примерно до 1978 года, до самого последнего момента, пока еще оставалась хоть какая-то надежда сохранить уникальный уголок природы, эта тема не сходила с уст главного защитника алмаатинской природы. Когда же стало ясно, что ничего не поделаешь, Зверев вычеркнул всякое упоминание о нем. И я понимал его: раз уж все кончено и биться бесполезно, зачем попусту терзать и травить свою душу. Максим Дмитриевич следовал одной из тех заповедей, что висели на стене его кабинета: «Жить да радоваться!» Стараясь продлить свой праздник жизни, он, как ребенок, находил отраду во всем. А повод, кстати, был. На этот раз на его огонек съехались сразу четверо его друзей, почитателей и поклонников. Кроме нас со Сладковым прибыло пополнение из Восточного Казахстана – Борис Щербаков и Володя Нетисов». И далее читаем: «Старый писатель был в ударе: «Поедем в Актогай. Откроем новое охотничье хозяйство, которое ни в чем не уступает Бартагою и даже лучше. Там по всей пойме Чарына роскошные тугаи протянулись на десятки километров. Заросли джиды, чингиля, облепихи, фазаны, кабаны, косули. В общем, Бартагой умер, да здравствует Актогай!» Александр Григорьевич не только дает психологически глубокий, без всякой ретуши и котурн, образ писателя, заставшего в живых еще знаменитого путешественника-этнографа Григория Потанина, но и показывает его в природе, то есть, по сути, в его мастерской. И очень верно характеризует писательский метод и стиль Максима Зверева – основоположника детской природоведческой литературы в Казахстане и целой школы писателей-натуралистов. На замечание Сладкова, что Зверев не знает мук творчества и стиль его довольно примитивен, Александр Лухтанов возражает: «Я бы сказал, что язык его очень прост. За это, кстати, его и любит народ… Но его большие вещи хороши без всяких скидок: «Белый марал», «Золотой сайгак», «Волчок из Бетпакдалы». Без этих повестей трудно представить природу Центрального Казахстана, его степи, пустыни. Вот я алмаатинец. И для меня книги Зверева все равно что энциклопедия природы Семиречья да и всего Казахстана…» Справедливое утверждение. И можно сказать, что сегодня в эту большую энциклопедию природы заслуженно входят и труды самого Александра Григорьевича Лухтанова, счастливого путешественника за птицами и не только. Ждем ответов читателей на вопросы (LubaShashkova@mail.ru): 1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни? 2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?
В Астане завершился первый Центрально-Азиатский медиафорум
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Сохраняя дух и традиции предков
Чтобы трагедия не повторилась
Поправки по возмещению причиненного пациенту ущерба одобрил в первом чтении на пленарном заседании Мажилис.
Гектар на вес золота
Бывших полицейских не бывает
Новый импульс стратегическому партнерству
Закон Республики Казахстан
Секреты профессионализма
Закон Республики Казахстан
Под крышей дома своего
Параллели цвета и пространства
Когда деревья станут большими
«Сарыарка» продолжает лидировать
Обучить, чтобы лечить
Верность профессии
Нашумевшая история
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
Заболеваемость Covid-19 выросла в Казахстане: врачи рекомендуют носить защитные маски
"Air Seychelles" запускает рейсы в Казахстан
Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела
Кто чаще всего занимается скотокрадством в Казахстане
Вопросы возврата капитала обсудили в Правительстве РК
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Первый Центрально-Азиатский медиафорум пройдет в Астане
Болеее 400 комфортных школ построят в Казахстане за два года
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
Рост бедности продолжается в Казахстане
Двухэтажный дом горит в Астане (видео)
Токаеву отчитались о борьбе с коррупцией в Казахстане
Премьер поручил акиматам ликвидировать все несанкционированные свалки до 1 июня
Казахстанцы сделали сенсацию на международном турнире по робототехнике
ЦИК: 130 кандидатов выдвинуты в депутаты Сената
Военнослужащий Нацгвардии повесился в Жанаозене
Авария на ТЭЦ Семея: около 23 тонн угля подали вручную в бункеры военнослужащие и спасатели
Коммунальная ломка
Президент дал ряд поручений главе АЗРК
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная