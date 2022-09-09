Путешественница из Алматы за месяц посетила 11 стран

Незабываемый автовояж

Автопутешествие – самый демократичный и бюджетный вид путешествия, считает ассоциированный профессор и тележурналист Мадина Ашилова, которая со своей семьей за месяц посетила 11 стран Европы и добралась до южного берега Атлантического океана в Сан-Себастьяне (Испания), завершив второй этап кругосветного путешествия. Своими впечатлениями и выводами она делится с читателями нашей газеты.

За месяц путешествия семья из шести человек потратила 2 млн тенге, из них половина суммы ушла на заправку топлива для железного коня: 700 тыс. тенге потребовалось для газа и бензина в Европе, около 300 тыс. в Казахстане и России.

– Мадина, по дорогам США Вы проехали 6 500 километров, до Европы и обратно около 17 500 километров и, судя по Вашим заметкам в соцсетях, на собственном опыте убедились, что качество дорог – это одна из важных категорий экономического развития страны?

– Трасса – это магистраль, которая связывает не только населенные пункты, но и народы. Дороги являются кровеносными сосудами экономики. Учитывая, что на большей части территории Евразии сообщения и межстрановой обмен осуществляются сухопутным способом, хорошие дороги имеют первостепенное значение. В этом плане Европа подает нам прекрасный пример того, как это делать экономичес­ки успешно. Имеется большое количество трасс. Есть дороги, по которым ты можешь ехать бесплатно, но понимая, что по этим магистралям идет большой поток движения и будет не так комфортно. Можешь выбрать платные дороги и проехать без пробок. Важно то, что эти автострады полностью огорожены от населенных пунктов, на них нет пешеходных переходов, и не придется со 140 километров в час тормозить до 60 километ­ров. Созданы очень хорошие условия для путешественников и для дальнобойщиков – много съездов, бесплатных парковок, кемпингов, душевых, туалетов, есть где набрать чистой питьевой воды. В лесу стоят столики, лавочки для отдыха – все бесплатно. Путешественники могут в разрешенных местах поставить палатку и отдохнуть.

В Европе люди беспрепятственно передвигаются через условные границы. Если бы гугл-карта не подсказала, что наше авто пересекло такую границу, мы и не заметили бы этого. Там везде действует одна логика – есть огромная магистраль, которая связывает города, есть более мелкие трассы, и обязательно через 20–30 километров будут съезды на парковку, где имеются заправочные станции, кафе, зоны для отдыха, отели. К сожалению, у нас в радиусе 500 километров может не быть ни заправки, ни туалета.

Во время своего путешествия по Европе мы могли позволить себе многое. Там не надо платить за пляж, парковки бесплатные. Платить нужно, если хочется экстрасервиса. Обычно мы останавливались в кемпингах, они стоят от 20 до 40 евро, а отели от 80 до 120 евро. В кемпингах, оснащенных душевыми, прачечными, туалетами, бассейнами и игровыми зонами, ночевали в собственной палатке. В основном кемпинги расположены в лесу или на берегу озера, или около замка, то есть обязательна привязка к природному или рукотворному объекту. К тому же людям предлагают много развлечений, но самое главное – можно познакомиться и пообщаться с путешественниками из разных стран. Кто-то проехал 2 тысячи километров, а вот мы на тот момент проехали 8 тысяч километров, что было своеобразным рекордом среди кемперов.

Мы любим перекладывать ответственность за путешествия на операторов, менеджеров. В автопутешествии вы сами ответственны за все, но зато свободны в своем выборе, не привязаны к одному месту или к одному отелю.

Я думаю, что автотуризм не развивается в Казахстане, потому что люди боятся выезжать в дальнюю дорогу. Ведь даже поездка на автомобиле из Алматы в Нур-Султан наводит на людей страх из-за отсутствия элементарного сервиса. Люди не хотят портить себе настроение и предпочитают другой вид транспорта.

В Америке часто встречались автодома. У нас же автокультура совершенно не развита – причина кроется именно в плохих дорогах. В Казахстане нет хороших дорог вообще. Имеются фрагментарные участки по 200–300 километров, которые еще и платные, но они не могут заменить те многокилометровые трассы, которые должны быть удобными для водителя. Даже такая известная международная магистраль Западный Китай – Западная Европа находится не в лучшем состоянии, проходит через населенные пункты, чего не должно быть по технике безопасности, поэтому всегда есть опасность, что на дорогу выбегут домашние животные или дети. Дорога от Кызылорды до Актобе имеет всего две полосы, причем не отделенные друг от друга, и тебе навстречу всегда едут машины, что очень небезопасно. Результат – большое количество ДТП, когда машины сталкиваются лоб в лоб.

В первую очередь нам необходима хорошая трасса от Алматы до Нур-Султана, которая соединяет два крупных города. Мы не можем построить всего одну трассу, а ведь в США на одно направление есть несколько трасс – федеральные, внутриштатные и межпоселковые, и везде отличный асфальт. Если я хочу из Остина поехать в Хьюстон, карта мне предложит как минимум три варианта пути. Мы позиционируем себя, как сердце Евразии, хотим быть хабом, чтобы связывать Китай и Европу, Центральную Азию с Европой, а как этого достичь, если сами боимся выезжать на наши трассы? Пока не будут проложены качественные дороги, не будут развиваться ни туризм, ни экономика. Может, это еще одна из косвенных причин того, что наши монополисты держат такие высокие цены за авиаперелеты, так как нет выбора.

– Самое главное, что своим детям Вы продемонстрировали наглядный урок географии, дали понять, что мир вокруг дружелюбный и открытый. Кстати, как самый младший из вашей команды четырехлетний Абу перенес это путешествие?

– В дороге у нас сложились свои будни, был свой распорядок дня. Дети перенесли дорогу хорошо, потому что они видели за окном разнообразные пейзажи. Когда мы въехали на территорию России, они увидели леса, реки, новые города. Впечатлений много: где-то они увидели дятла, где-то зайца, перебегавшего дорогу. Дети с усердием мыли окна нашей машины, когда мы заезжали на заправки, с удовольствием собирали и разбирали палатку. Кушать мы сами готовили, поэтому ребятишки осознанно подходили к выбору продуктов в магазинах. Старались не проезжать больше 500 километров без остановки. Примерно через 5–6 часов останавливались на отдых. Всегда выбирали такие кемпинги и отели, где есть какие-то развлечения для детей. Когда приехали домой, Абу заявил: «Сейчас поужинаем, примем душ, ты постираешь, а утром поедем дальше?»

– Вы выбрали самый оптимальный маршрут в Европу?

– Расстояние от Алматы до Актобе 2 тысячи километров, точно такое же расстояние мы проехали от Литвы до Испании, через 11 стран. Представляете, какой Казахстан большой?! Самый оптимальный путь через Украину. Беларусь тоже ближе, но она не пропускает легковые машины из Казахстана, а только большегрузные фуры. За нес­колько дней мы доехали до Татарстана, потом отправились в Латвию, к границам Европы. Как только въехали в Евросоюз, перестали делать марш-броски на 1 000–1 500 километров, потому что там маленькие расстояния между странами. Вы можете позавтракать в Австрии, пообедать в Чехии, поужинать в Польше.

Я давно мечтала посетить Европу, но каждый раз, когда искала туры, для нашей среднестатистической семьи выходило очень дорого. Всегда было такое щемящее чувство, что Европа для нас недоступна. У нас довольно дорого стоят авиабилеты, но несмотря на это, люди хотят путешествовать, познавать новые страны. И автопутешествие – это самый бюджетный вариант. Барьеров нет, барьеры в наших головах, которые мы сами придумываем. Мы развеяли стереотип, что в Европе могут отдыхать только состоятельные люди. При желании можно накопить определенную сумму, преодолеть все расстояния и увидеть новые страны. Могу заверить, что это самое запоминающееся путешест­вие, потому что мы получили столько впечатлений и эмоций, которые наверняка не приобрели бы в стандартном путешествии. Каждый день встречаешь что-то новое – разные пейзажи за окном, города, страны.

Думаю, что автотуризм никто не будет рекламировать, потому что он не вписывается в постулаты общества потребления. Он не выгоден ни туроператорам, ни отелям, ни авиакомпаниям, ни ресторанам в центре городов. Хотя автопутешествия очень популярны в Америке и Европе. Как-то встретили в Техасе пожилую женщину, которая приехала на озеро за 1 500 километров. Она могла бы себе позволить хороший отель и перелет, но предпочла машину и свой домик на колесах. У нас существует стереотип, что если ты путешествуешь на машине, с палаткой, значит, у тебя нет денег.

Многие мне пишут, что своим путешествием мы их вдохновляем. После завершения третьего этапа кругосветки Алматы – Дальний Восток планирую начать с организации мини-туров на авто в наши горы, на озера и другие достопримечательности. Люди должны понять и полюбить это единение с природой и связь с ней. Отдых для души связан с природой, и единство с ней можно получить только вдали от шумного города. Однажды проснулась от писка, открыв палатку, увидела маленького олененка. Человек должен вначале почувствовать природу, а потом он не сможет ей навредить. Мы приезжаем в лес, дети уже знают, что можно оставить только огрызок от яблока. Пакеты, бутылки и бумагу складываем и везем до ближайшего мусорного бака. Автотуризм, замечу, хорош тем, что он объединяет единомышленников, в кемпингах никто не сорит – это аксиома. Когда люди начнут больше интересоваться родным краем, своей страной, появится спрос и требования к сервису, что послужит толчком для развития автотуризма.

– Что будет сделано по итогам двух этапов автопутешествия?

– Мы, повторюсь, проехали по Америке 6 500 километров и в Европу – 17 500, остался отрезок Алматы – Дальний Восток, примерно 15 тысяч километров. По завершении, надеюсь, будем иметь право заявить о первом в Казахстане кругосветном путешествии на авто.

По итогам американского путешествия, в рамках научного проекта КазУМОиМЯ имени Абылай-хана «Трансформация ценностей казахстанской системы высшего образования в условиях поликультурного и глобализирующегося мира» мы соз­дадим научно-документальный фильм о перспективах высшего образования в мире. Мы посетили несколько университетов США, в том числе университет Беркли, Стэнфордский и Колумбийский, а также университеты Джорджии, Аризоны, Техаса. Университет Джорджии подписал с КазУМОиМЯ имени Абылай-хана меморандум о сотрудничестве. В Европе же много снимали для телеканала «Туран ТВ» – о дорожных ситуациях, о кемпингах и обо всем, что пригодится автотуристам.

– А какие самые яркие моменты и интересные случаи остались в памяти?

– Самыми неожиданными и приятными были встречи с казах­станцами. Казахи они и в Европе казахи. В Москве нас приютили, приготовили бешбармак, пельмени, шашлыки, еще и куырдак на дорогу. Помыли нам машину и принесли несколько пакетов со сладостями. Такого мы не ожидали! Приглашали казахи нас и в Испании, Франции, Австрии… Но, к сожалению, нужно было отклоняться от марш­рута на 200–300 километров, и мы побоялись, что дети устанут. В любом случае, убедились, что казахи за рубежом не оставят в беде, и нам можно путешествовать не опасаясь.

Самым запоминающимся был случай в Голливуде. На Аллею славы я пришла в казахском национальном платье. Там также были Человек-паук, Микки-Маус и многие другие персонажи, которые за плату фотографировались с туристами. В какой-то момент и меня туристы начали просить сфотографироваться с ними. Мне было неудобно отказать нескольким пожилым женщинам, и они от души со мной нафотографировались, удивляясь, что я делаю это бесплатно, и без конца меня спрашивая, из какого голливудского фильма мой красивый красный наряд. Я им рассказала о Казахстане, и, кажется, они впервые для себя открыли нашу страну.

В Европе запомнился случай в Германии. Я ехала по средней полосе автомагистрали. И вдруг сзади фура начала мне сигналить. Подумала, что еду слишком медленно и торможу ей путь, поэтому прибавила газу. После мы остановились на парковке. И вдруг к нам подбежал водитель той фуры. Говорит, еле нас догнал! Оказывается, он родом из Павлодара, и когда увидел родной казахстанский номер, решил непременно догнать.

– Когда планируете отправиться в третий этап круго­светки? Есть ли наметки на дальнейшие путешествия?

– Нам осталось осилить отрезок Алматы – Владивосток с заездом в Монголию, на озеро Байкал и далее до побережья Тихого океана. Сейчас и сезон путешествий заканчивается, и у нас нет необходимой суммы для поездки, поэтому решили оставить этот отрезок на май-июнь следующего года.

Очень хотелось бы получить хоть какую-нибудь поддержку от государства или казахстанского бизнеса, потому что у меня в планах поставить рекорд Гиннесса следующим летом. Это будет огромное автопутешествие по Казахстану с призывом спасти озеро Балхаш.

В будущем мне хотелось бы также побить мировой рекорд и проехать в одиночку вокруг света за 80 дней. Раньше сомневалась бы в своих силах, но после турне этого года уверена – мне это по плечу.

К сожалению, многие в США даже не знают о существовании Казахстана. В Европе знают, но с негативным оттенком: либо как страну – придаток России из-за общего советского прошлого, либо как рядовую страну «стан» – закрытую, недружелюбную, отставшую и враждебную к женщинам. В разных странах то и дело меня спрашивали, насколько легально я могу водить авто в Казахстане. Как будто у нас в стране это запрещено. Поэтому хотелось бы яркими, незаурядными проектами разрушить стереотипы в разных странах и вписать имя Казахстана в число мировых лидеров в сфере автопутешествий. Надеюсь, мне это удастся.