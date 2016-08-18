​Путешествие к Аралу

Специалисты по экотуризму, археологи, этнографы, географы (всего 25 человек) первую остановку сделали в прославившемся наскальными рисунками начала тысячных годов до нашей эры ауле Теректы. Далее они побывают в аулах Байконур и Косколь в Улытауском районе, увидят городище Арал-Асар, придут к мавзолею Кердери, посетят заповедник Барсакельмес и космодром Байконур.

Ученые планируют произвести забор воды из Аральского моря для гидробиологических исследований, причем не только в северной части водоема, которая восполняется, но и с того участка, который терпит экологическую катастрофу.