​Путешествие на машине времени

Здесь будут собраны основные археологические находки края начиная с каменного века и заканчивая эпохой средневековья. Старый зал археологии в областном музее был создан в 1992-м. Он устарел и морально, и, как бы странно это ни звучало, исторически, ведь сейчас архео­логи знают гораздо больше, чем 20 лет назад.

В прошлом году руководство музея обратилось к известному в Мангистауской области и в республике археологу, краеведу Андрею Астафьеву. Его попросили сделать проект переэкспозиции зала.

– Мы отошли от стандартов музея – стекло, витрины и прочее – и оформили зал в виде караван-сарая. Нам сейчас многое известно об убранстве караван-сараев, которые были расположены на торговых трассах через плато Устюрт. Мы постарались воссоздать портал, арку, элементы кладки, – рассказал А. Астафьев.

Основная идея зала – это машина времени: из глубокой древности постепенно перемещаешься в современность. На потолке – плиты времени, оформленные в виде древних карт.

– Со стороны музея было пожелание – сохранить диорамы, так как сейчас искусство их создания практически утеряно. Правда, мы убрали одну, ту, что рассказывала о происхож­дении человека, так как сегодня существует множество гипотез и версий по этому поводу, – продолжает археолог.

Основное внимание – экспонатам каменного, бронзового, железного веков, эпохи средневековья, фотоснимкам археологических находок. Текста же гораздо меньше, чем раньше. На помощь должны прийти экскурсоводы и воображение посетителей. Переэкспозицией занимались трое художников из Атырау. Правда, из соображений экономии некоторые задумки пришлось упростить.

Часть экспонатов в музей передал Мангистауский историко-культурный заповедник. Работа по передаче всех фондов будет продолжена.

– Появились новые экспонаты из уже исследованных поселений. Например, с одного из самых древних в Казахстане – неолитической стоянки Кускудук, расположенной на территории нашей области. Расширена эпоха бронзы, раннего железного века. Из поселений средневековья можно отметить экспонаты из городища Кызыл-кала. К слову, акцентировали внимание не на истории края, а на истории развития торговых отношений с государствами, существовавшими в те времена, – отмечает Андрей Астафьев.

В экспозиции разместились и 5 бюстов, которые сделали московские антропологи, основываясь на черепах разных эпох, найденных при раскопках в Мангистауской области. Всего в зале археологии будет более тысячи экспонатов. Некоторые из них – совершенно удивительные. Смотришь – и возникает масса вопросов. Например, как в древности люди это делали. Например, вот бисер из перламутра эпохи каменного века. Даже в наши дни не всегда можно изготовить такие изделия.

– Переэкспозиция уже готова, ее должна принять специальная комиссия. И тогда зал откроется для посетителей, – сказала Галия Шантемирова, ученый секретарь Мангистауского историко-краеведческого музея.