​Путешествие на машине времени

Свежий выпуск
435
Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Здесь будут собраны основные археологические находки края начиная с каменного века и заканчивая эпохой средневековья. Старый зал археологии в областном музее был создан в 1992-м. Он устарел и морально, и, как бы странно это ни звучало, исторически, ведь сейчас архео­логи знают гораздо больше, чем 20 лет назад.

В прошлом году руководство музея обратилось к известному в Мангистауской области и в республике археологу, краеведу Андрею Астафьеву. Его попросили сделать проект переэкспозиции зала.

– Мы отошли от стандартов музея – стекло, витрины и прочее – и оформили зал в виде караван-сарая. Нам сейчас многое известно об убранстве караван-сараев, которые были расположены на торговых трассах через плато Устюрт. Мы постарались воссоздать портал, арку, элементы кладки, – рассказал А. Астафьев.

Основная идея зала – это машина времени: из глубокой древности постепенно перемещаешься в современность. На потолке – плиты времени, оформленные в виде древних карт.

– Со стороны музея было пожелание – сохранить диорамы, так как сейчас искусство их создания практически утеряно. Правда, мы убрали одну, ту, что рассказывала о происхож­дении человека, так как сегодня существует множество гипотез и версий по этому поводу, – продолжает археолог.

Основное внимание – экспонатам каменного, бронзового, железного веков, эпохи средневековья, фотоснимкам археологических находок. Текста же гораздо меньше, чем раньше. На помощь должны прийти экскурсоводы и воображение посетителей. Переэкспозицией занимались трое художников из Атырау. Правда, из соображений экономии некоторые задумки пришлось упростить.

Часть экспонатов в музей передал Мангистауский историко-культурный заповедник. Работа по передаче всех фондов будет продолжена.

– Появились новые экспонаты из уже исследованных поселений. Например, с одного из самых древних в Казахстане – неолитической стоянки Кускудук, расположенной на территории нашей области. Расширена эпоха бронзы, раннего железного века. Из поселений средневековья можно отметить экспонаты из городища Кызыл-кала. К слову, акцентировали внимание не на истории края, а на истории развития торговых отношений с государствами, существовавшими в те времена, – отмечает Андрей Астафьев.

В экспозиции разместились и 5 бюстов, которые сделали московские антропологи, основываясь на черепах разных эпох, найденных при раскопках в Мангистауской области. Всего в зале археологии будет более тысячи экспонатов. Некоторые из них – совершенно удивительные. Смотришь – и возникает масса вопросов. Например, как в древности люди это делали. Например, вот бисер из перламутра эпохи каменного века. Даже в наши дни не всегда можно изготовить такие изделия.

– Переэкспозиция уже готова, ее должна принять специальная комиссия. И тогда зал откроется для посетителей, – сказала Галия Шантемирова, ученый секретарь Мангистауского историко-краеведческого музея.

Популярное

Все
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Через тернии к звездам
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Украина и Румыния уладили спор о канале в дельте Дуная
Шавкат Рахмонов одержал 18-ю досрочную победу в ММА и 6-ю в UFC
Обувь в Казахстане подорожала на 13% за год
Казахские боксеры на равных дрались со сборной мира
Гендиректор МАЭК уволился по состоянию здоровья
Жителю Костанайской области вернули скот на 35 млн тенге
Жители Алматы почувствовали землетрясение
Токаев направил телеграмму соболезнования эмиру Кувейта
Двух мужчин из-подо льда вытащили в Костанайской области
Скляр ознакомился с планами по возрождению Qarmet
Рост экономики и замедление инфляции наблюдаются в Казахстане по итогам года
Нетаньяху намекнул на подготовку новой сделки по освобождению заложников
Найденный в Актау фламинго умер по дороге в зоопарк
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Бывшая первая ракетка мира может завершить карьеру
"Пацаны делают правильные выводы" – тренер молодежной сборной по хоккею
Морозы сохраняются на востоке Казахстана
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай

Читайте также

На пути к стратегическому партнерству
Драйверы мегаполиса
В контексте поступательного развития
Большой ремонт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]