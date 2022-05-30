«Путешествие на повозке, что зовется жизнью»

На встречу с самыми великолепными книгами приглашает Национальная библиотека РК, где проходит выставка ста современных зарубежных бестселлеров.

Представьте себе, что сам Харуки Мураками, чьи книги «заговорили» на 50 языках и стали мировыми бестселлерами, вдруг предстал перед вами. В первую очередь, думается, многих интересовали бы писательские секреты сэнсэя.

Мураками на это отвечает просто: «Даже скромно одаренный человек может с первого раза написать хорошее произведение. Хоть я немного стесняюсь, могу в качестве примера привести себя – человека, который никогда не обучался литературному творчеству. Правда, в университете я числился на филологическом факультете, но время было такое, что никто толком не учился. Мы отращивали длинные волосы, отпускали усы и бороды и в таком неопрятном виде болтались без дела. Становиться писателем я особо не собирался... просто однажды взял и ни с того ни с сего написал дебютный роман «Слушай песню ветра» и получил за него премию журнала «Гундзо» для начинающих писателей... Иногда, когда я об этом думаю, мне даже хочется себя спросить: «А что, так можно было?»

Рассуждая о писательской дружбе, Мураками привел в пример официальный прием в Париже в 1922 году, во время которого за одним столом оказались Марсель Пруст и Джеймс Джойс: «Окружающие, затаив дыхание, следили за двумя величайшими писателями: о чем они будут говорить? А эпохальная встреча обернулась ничем, пшиком. Наверное, оба были слишком высокого мнения о себе».

Следующий участник выставки готов отвечать на воп­росы о любви. Это Элис Манро, которую называют лучшим в мире автором коротких рассказов. Ее «Любовь хорошей женщины» захватывает мастерским описанием жизни. Скупыми, но чудодейственными штрихами Манро намечает контуры судеб и сложные взаимоотношения, а в итоге получаются детально прописанные портреты. Ее воображение поистине бесстрашно.

Романы Орхана Памука заняли другую полку. Турецкий писатель почти всегда приводит читателя в Стамбул, описывая его как загадочный город, переживший расцвет и сумерки упадка. Подобную двойственность Памук психологически точно переносит на судьбы своих героев, неспособных избавиться от прошлого.

Почитайте одно из его трогательных и печальных произведений «Дом тишины» об истории стамбульской семьи и убедитесь в эмоциональном мастерстве автора, по силе напоминающем «Сто лет одиночества» Маркеса.

– Наша цель – раскрыть богатство фондов Национальной библиотеки, побудить интерес к чтению современной литературы, – говорит библиотекарь cлужбы мировой литературы Фарида Аширова.

Рассказ об увлекательной выставке хочется завершить словами одного из героев бест­селлера: «Когда путешествие на повозке, что зовется жизнью, закончится, ты не сможешь еще раз отправиться в него, но, если у тебя в руках есть книга, какой бы сложной и запутанной она ни была, ты всегда можешь вернуться в начало... чтобы понять жизнь и то, что ты понять не смог».