Путешествие сквозь время

Культура
Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

В Национальном музее искусств РК им. А. Кастеева проходит юбилейная персональная выставка «Нити наследия» Батимы Заурбековой.

фото Азамата Құсайынова

Масштабная экспозиция, посвященная 80-летию художницы, позволяет увидеть ее творчество в контексте развития казахстанского искусства второй половины XX – первой четверти XXI века. Ее работы отражают многолетний творческий поиск, обращение к национальной культуре и стремление сохранить связь с традициями, придавая им современное звучание.

Батима Заурбекова стояла у истоков эры гобелена в респуб­лике, отметила руководитель отдела декоративно-прикладного искусства Казахстана Наталия Баженова. Именно ее поколение сформировало профессиональную школу казахского гобелена, определив основные направления развития. За более чем полвека творческой деятельности художница соз­дала несколько сотен произведений, многие из которых стали классикой казахстанского искусства. Сегодня мастер продолжает работать и создавать новые творения.

– Мне посчастливилось работать с Батимой Есмуратовной. Еще в годы студенчества мы с однокурсниками приходили в библиотеку, листали альбомы, рассматривали ее великолепные произведения. Эти юношеские впечатления от рукотворной красоты стали для многих из нас настоящим вдохновением на всю жизнь, – говорит Наталия Баженова. – В ее работах чувствуешь что-то теплое, родное, прекрасное. Мне кажется, именно таким и должно быть настоящее искусство, пробуж­дающее самые светлые чувства в душе человека. Первые уроки она получила от матери, Бибихан Ханым, и с детства видела кропотливый труд мастериц. Эта усидчивость, целеустремленность, любовь к своему делу ощущаются в каждой ее работе. Ведь создавать такие величественные гобелены из шерстяных нитей – огромный труд, требую­щий не только мас­терства, но и душевной отдачи.

Сама Батима Заурбекова призналась, что выставка стала для нее хоть и ожидаемым, но в то же время очень волнительным событием.

– Сегодня я испытываю особое чувство, когда вновь встречаюсь со своими произведениями, которые 40–50 лет не выставлялись и оставались скрытыми от глаз зрителей. Для меня каждая из работ – словно мой ребенок, – говорит она. – Конечно, как и у любого художника, у меня есть произведения, которые особенно близки сердцу и дороги. Но, к сожалению, многие из них не удалось представить на этой выставке. Среди них – значительная часть работ, посвященных Туркестану и мавзолею Ходжи Ахмеда Ясауи. Сейчас они находятся в частных коллекциях, собрать их вместе оказалось невозможным. В своих работах я старалась передать через гармоничное сочетание красок любимые мною величественные горы, неповторимую природу родной земли, женские образы. Сегодня, оглядываясь назад, я и сама удивляюсь энергии и силе, которыми обладала в молодости, и тому, как мне удалось соз­дать такие масштабные работы.

Отметим также, что произведения Батимы Заурбековой способствовали популяризации казахского гобеленового искусства на международном уровне: они были представлены на выставках во Франции, Швеции, Турции и других странах.

#выставка #творчество #Батима Заурбекова #Нити наследия

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