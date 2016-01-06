Статьи Путешествие в Ботай Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Презентация прошла в рамках программы культурно-туристического кластера «Единство природы и кочевой культуры», а ее издание стало возможным благодаря инициированной Президентом страны государственной программе «Изучение и сохранение историко-культурного наследия РК». Книга, состоящая из 24 глав, посвящена одному из переломных периодов в древней истории Старого Света – энеолита, или меднокаменному веку (IV – начало III тыс. до н. э.). Именно в Ботае в IV тыс. до н. э. человеком была одомашнена лошадь.



– Виктор Зайберт – руководитель Учебно-научного центра археологии и этнологии СКГУ им. М. Козыбаева, доктор исторических наук, член-корреспондент Германского архео­логического института, Академии социальных наук РК, почетный работник туризма РК, – рассказывает об авторе книги заместитель директора библиотеки Галина Савенкова. – Он ученый с мировым именем, читал лекции в университетах Оксфорда и Эдинбурга, автор нескольких научных открытий, ряда монографий и многочисленных научных статей об археологии и древней истории Казахстана. Каждый ученый рано или поздно ощущает потребность рассказать о своей работе широкой общественности, и это непростая задача.

Родился Виктор Федорович в 1947 году в Северо-Казахстанской области. Его родители, как и многие немцы, были депортированы в Казахстан из Республики немцев Поволжья. Отец прошел трудовую армию, вернулся в село Николаевка СКО в 1946-м. В юности Виктор, несмотря на привитую ему в семье любовь к музыке, решил поступать в Петропавловский педагогический институт на исторический факультет. Есть воспоминания самого Виктора Федоровича на сей счет: «Я вырос в семье музыкантов, играл на многих инструментах, был руководителем художественной самодеятельности. Занял второе место в области, меня зачислили без экзаменов в училище. Приехал домой, рассказал об этом отцу. На следующее утро проснулся и сказал, что видел сон, и из меня великий музыкант не получится, а завклубом я работать не хочу. И тогда пошел в историю. Вот так судьбу свою я увидел во сне».



Любознательный студент часами пропадал в библиотеке и краеведческом музее. Именно здесь ему посчастливилось познакомиться с Геннадием Борисовичем Здановичем, доктором исторических наук и создателем Челябинской археологической школы. С этого момента жизнь Виктора была неразрывно связана с археологией. Он окончил аспирантуру Института археологии АН СССР, написал кандидатскую диссертацию «Неолит Северного Казахстана», докторскую защитил в Сибирском отделении АН СССР в Новосибирске.



Более 30 лет В. Зайберт отдал любимой работе, шаг за шагом углубляясь в прошлое и находя ответы на свои многочисленные вопросы. Километры вскопанной земли, мозоли на ладонях, бессонные ночи, гигабайты информации о далеком прошлом, погребенном в курганах, помогли добраться до истины, получить доказательную базу и надежную фактуру.

«Стопроцентная верификация», – так сказали зарубежные коллеги, когда Виктор Зайберт на одном из международных симпозиумов представил, как выглядели жилища ботайцев. «Впервые в степях люди стали сооружать капитальные деревянные сооружения с использованием оригинальных архитектурных приемов. Жилые полуназемные дома строились из дерева, глины, костей лошади, бересты и земляных пластов. Дома доходили по площади до 120 кв. м. Они были многоугольными по форме, а сводчатое перекрытие держалось очень прочно без опорных столбов. Это – эврика в домостроительной технологии», – пишет в своей книге Виктор Федорович.



Ботайское поселение находится рядом с селом Никольское, что в 135 км от Кокшетау. Первое место остановки на пути к Ботаю – озеро Шалкар. На его берегу вот уже 12 лет стоит сотворенное руками археолога Зайберта жилище ботайцев. Древние умельцы великолепно изготавливали глиняную посуду, занимались обработкой камня, дерева и костей животных.



За 30 лет археологических раскопок у североказахстанских ученых во главе с В. Зайбертом накопилось более 200 тыс. артефактов, все экспонаты хранятся и выставлены в Северо-Казахстанском краеведческом музее. Находки из Ботая есть и в Акмолинском историко-краеведческом музее.



Ботайцы были искусными мастерами, медиками, художниками, ювелирами. Так, среди находок есть череп с высверленными отверстиями. Ботайцы умели делать трепанацию! Предполагается, что череп принадлежал шаману или колдунье, пол определить невозможно. С «дырками» в голове человек прожил около 17 лет. Отверстиям не давали зарастать, это причиняло дикие боли, но они, возможно, были нужны для поддержания экстрасенсорных способностей.



В книге подробно рассказывается о проводимых исследованиях. Работы, по словам В. Зайберта, хватит на ближайшие два века. Сделано уже многое, но сколько еще неразгаданных тайн хранит Ботай! «Мы используем новейшие технологии, которые позволяют делать просто фантастические с точки зрения науки выводы и дают возможность определить, к примеру, чья кровь – человека или животного – была на наконечнике стрелы, какими болезнями болели люди, отчего умирали, как они выглядели, – пишет Виктор Зайберт. – Теперь наша цель – восстановить полную картину образа жизни этих людей, и мы шаг за шагом идем к ней. В 2012 году нами обнаружено 12 тысяч археологических находок. 60 % из них – изделия с вторичной обработкой – ножи, скребки, кусочки глиняных сосудов, пластины, амулеты в форме утюжка, наконечники стрел, фрагменты жилищ. Уже тогда ботайцы грамотно сохраняли тепло. На тлеющие угли надевался так называемый купол, сделанный из тала и обмазанный глиной. Именно ботайцами был сформирован тот тип деятельности, при котором люди могут выживать в степи, именно здесь формировалась степная цивилизация».



Исследования ботайской культуры казахстанскими археологами и их зарубежными коллегами получили широкий научный и общественный резонанс в мире. Книга «Ботай. У истоков степной цивилизации» отвечает на многие вопросы загадочной истории человечества.



– Вы не заметите, как совершите увлекательное путешествие в Ботай, и поверьте, не пожалеете, так как книга читается на одном дыхании, – завершает свой рассказ Г. Савенкова. – Научный материал изложен просто, понятно, увлекательно. А древний Ботай вызывает чувство гордости за нашу страну и нашу историю.

К сожалению, Виктор Зайберт не смог приехать на презентацию своей книги в Кокшетау. А потому собравшейся молодежи, студентам вузов о ее авторе и его работе рассказали люди, хорошие знающие Виктора Федоровича, работавшие в экспедициях. Среди них – специалист отдела археологии Акмолинского областного историко-краеведческого музея Дархан Каримов, известный публицист, переводчик, заслуженный деятель РК Госман Толегул, учитель истории школы-гимназии № 5«Тандау» Руслан Урумбаев, студентка Дарья Гроссул.

