​Путешествие в Долину замков

В Алматы завершила работу крупнейшая в Центральной Азии международная выставка «Туризм и путешествия» KITF 2019, в которой приняли участие около 350 туркомпаний из 27 стран. Большой интерес специалистов и гостей из-за рубежа вызвал туристический потенциал Жетысу – региона, богатого заповедниками и курортными местами, а также культурным и историческим разнообразием.

В рамках форума состоялись презентации сразу 3 этноаулов, созданных в Алматинской области: «Номад», «Гунны», «Абылай-хан». Как рассказали представители турфирм, специально для любителей культурно-познавательного туризма в этноцентрах устраиваются показательные выступ­ления конных воинов, демонстрируется стрельба из лука. Проводятся мастер-классы по средневековому воинскому искусству и ремеслам, приготовлению блюд традиционной казахской кухни. Посетители могут не только узнать много интересных фактов об истории Казахстана, но и по-настоящему проникнуться духом Великой степи, почувствовать себя настоящими кочевниками.

Форум завершился джип-туром в Чарынский каньон – уникальный природный объект, сложенный из осадочных пород, возраст которых составляет около 12 млн лет. Живописная местность, расположенная в 200 км на восток от Алматы, поразила своими неземными ландшафтами впервые побывавших здесь участников международной выставки.

Как рассказал заместитель директора одной из алматинских туркомпаний Александр Сабельфельд, Чарынский каньон, растянувшийся на 154 км в длину, по праву называют «младшим братом» американского Гранд Каньона. Больше всего туристов впечатляет уникальная Долина замков, где высятся красноватые скалы, похожие на крепостные башни.

По дну каньона течет быстрая порожистая река Чарын, рядом находится великолепная Ясеневая роща, где на площади в 5 тыс. га произрастают реликтовые деревья. Здесь можно встретить лис, джейранов, зайцев, сусликов, горностаев и каменных куниц. Чтобы сберечь красоту окружающих мест, в 2004 году был создан Чарынский государственный национальный природный парк.

Попасть сюда можно самостоятельно и в составе экскурсионных групп. К слову, сейчас в самом разгаре сезон загородных экскурсий и туров выходного дня, организуемых алматинскими туроператорами. К услугам туристов предлагают посещение не только каньо­на, но и расположенных в этом районе других природных достопримечательностей – Кольсайских озер, радоновых источников Чунджи, озера Кайынды.

Возможность полюбоваться грандиозной панорамой Чарынского ущелья выпала на днях ученикам ­Назарбаев Интеллектуальной школы Талдыкоргана. В рамках проекта «Жетысу – мой край родной» ребята под руководством педагога Игоря Шалашова в течение 2 дней изучали местную флору и фауну.

Школьники научились ставить палатки, готовить еду на костре, а в ходе раскопок на месте древнего поселения нашли осколки глиняной и железной посуды. Совершив длительный пеший поход, юные туристы исследовали лабиринты Долины замков и каньона Куртогай, ландшафт которого похож на поверхность Луны. На обнаженных горных пластах встречаются вулканиты и граниты, образовавшиеся много тысячелетий назад. А в обрывах каждый год находят окаменевшие останки давно вымерших животных – мастодонтов, слонов, носорогов, гиен.

По оценкам экспертов индустрии туризма, Чарынский каньон, урочище Тамгалы Тас, Тургеньский водопад и другие памятники природы оставляют массу незабываемых впечатлений у отечественных и зарубежных любителей путешествий. Наряду с популярным пляжным отдыхом на Алаколе, Капшагае и Балхаше экскурсии выходного дня повышают привлекательность Жетысу как самой крупной в нашей стране туристической зоны.

По информации акимата области, в прошлом году регион посетило 1,9 млн человек, что на 22% больше, чем годом ранее. Значительно вырос объем оказанных туристам услуг, составив без малого 13 млрд тенге.