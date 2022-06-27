Путешествие в историю человечества

Премьера спектакля «Шелковый путь» в Театре «Астана Балет» вывала большой интерес зрителей, увлеченных тематикой постановки и хореографическими аллюзиями.

Почетными гостями премьерного показа стали министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, певец Димаш Кудайберген.

Новый балет главного балетмейстера театра Мукарам Авахри – не просто рассказ о глобальном проекте человечества, который назвали «Шелковый путь». Это история о том, как тонкая шелковая нить на протяжении многих веков связывала такие непохожие цивилизации, как европейская и азиатская, миллионы людей, самобытные культуры разных народов. Сложно найти спектакль, в котором точкой отсчета был бы III век до нашей эры (именно тогда, по утверждениям археологов, в Китае открыли тайну шелковой нити), а в финале зрители увидели Отрар века XVIII (в этом столетии прекратилась караванная торговля между Средней Азией и Китаем).

Какие ассоциации возникают с названием «Шелковый путь»? Верблюды, нагруженные товарами, караваны, перевозящие несметные богатства с Востока на Запад через безводные пустыни и степи, караван-сараи, где отдыхают уставшие путники. Все это представлено в спектакле. Но при этом сцена не перегружена декорациями, сценографию отличает минимализм и деликатность.

Легкий занавес из тонкой ткани стал универсальным и многогранным художественным средством, позволяющим увидеть караван, бредущий где-то далеко-далеко, а потом превращающимся в своеобразную страницу, которая перелистывается – и перед изумленными зрителями возникают сцены из жизни Индии и Персии, Венеции и Рима, появляются воинственные гунны и гостеприимные жители Отрара.

Балет «Шелковый путь» – это не историческая хроника, его картины наполнены чувствами и порывами души, эмоциональными переживаниями и волнующими воспоминаниями. Не случайно у балета нет классического либретто, в котором отражены сюжетные линии, а есть рассказ в стихах, написанный заслуженным деятелем Казахстана Бахытом Каирбековым. Завораживающее путешествие по Шелковому пути преисполнено на балетной сцене беспредельной красотой. Авторы словно вдохнули жизнь в неодушевленные предметы, показали дух тех далеких времен.

Атмосферу спектакля задала музыка Армана Амара из Франции, Владимира Иванова из Германии, Омара Фарука Текбилека из Турции. Специально для этого балета писал музыку казахста­нец Ренат Гайсин. Благодаря разнообразным музыкальным темам создается масштабный образ спектакля, наполненного сложными красками и причудливыми мотивами, нежностью и невесомостью тканых полотен, учащенным ритмом индийского танца и молитвенным порывом у Стены плача, чувственностью Востока и логикой Запада.

Всю эту затейливую неоднородность крепким узлом и навеки связала тонкая шелковая нить. Да, она тонкая, но очень прочная, надежная и долговечная, а благодаря ее трехгранному или овальному сечению, шелковые ткани переливаются и отличаются особенным блеском. Этот особенный блеск отличает и новый спектакль.

Искусство театра тем притягательно и пленительно, что вызывает у зрителей волну эмоций и мыслей, наполняет вдохновляющими идеями и сильными душевными переживаниями. Его невидимая энергия и внут­ренняя жизнь меняют людей, вызывают желание сохранить богатое историческое наследие, лучше узнать его.

Конечно, чтобы создать такую масштабную постановку понадобилась концентрация сил всех служб театра. Так, декораций было немного, но для создания этих сложных конструкций потребовалось все мастерство сотрудников декорационного цеха. Художником-сценографом выступил Аскар Искаков. Художник по свету – Роберт Даутов, видеохудожник – Нурлан Керей.

Особо нужно отметить костюмы. Асель Шалабаева и Дина Буксикова имеют большой опыт в создании костюмов для исторических фильмов и кинолент, связанных с жизнью Азии. И фантазия художников была безгранична.

– Это мой первый балетный спектакль, – сказала Дина Буксикова. – Работа доставила большую радость. Замечательно трудился швейный цех театр.

В кратчайшие сроки удалось сшить более 300 (!) костюмов – многослойных, со сложным кроем, богато украшенных, из тканей абсолютно разной фактуры.

– Тема Шелкового пути невероятно интересна, и чем больше погружаешься в спектакль, тем отчетливее понимаешь, что она неисчерпаема и фантастически богата. Я благодарна арт-менеджеру нашего театра Асель Исабаевой за предложение осуществить постановку. Создать балет о Великом Шелковом пути – ее идея. Восток, дивный и манящий, близок мне по темпераменту и эмоциям, – поведала балетмейстер-постановщик Мукарам Авахри. – Нам помогли тонкое мироощущение Бахыта Каирбекова, колоссальная энергетика музыки Рената Гайсина.

Артистам театра участие в спектакле подарило бесценный опыт перевоплощения. За небольшой отрезок времени – чуть более часа – можно было продемонстрировать игривость индийской танцовщицы и величавость венецианской красавицы, воинственность гунна и блистательность римского патриция… Бурные аплодисменты публики стали благодарностью и высокой оценкой таланта танцовщиков.

Особым «героем» спектакля стал и сам Шелковый путь – глобальный проект, который содействовал развитию человечества, обогатил мировую культуру. Опыт прошлого позволяет лучше понять друг друга, ощутить преемственность развития цивилизации, непреходящую связь времен и судеб народов. Об этом размышляли и зрители во время спектакля.

Шелковый путь стал живым мостом, соединившим Восток и Запад. Искусство каждой страны было странным и экзотичным для других, и, казалось, они не найдут точек соприкосновения, общего языка. Но нет, мостик, перекинутый караванами, связал народы, страны, сделал их богаче и духовно. Шелковый путь обеспечил диалог культур восточной и западной цивилизаций. Искусство – прикладное, музыкальное, танцевальное – сблизило людей, потому что язык творчества понятен без перевода. На всем протяжении Шелкового пути возникали города и целые государства, шел обмен знаниями и идеями, развивались дипломатические отношения. Великий Шелковый путь изменил развитие древних цивилизаций и сделал мир во многом таким, каким его можно наблюдать сегодня.

Шелковая нить не только связывает нас с историей, но и объе­диняет сегодня в стремлении к сотрудничеству и взаимопониманию. Об этом и рассказывает новый спектакль Театра «Астана Балет».