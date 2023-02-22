Путешествие в историю

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Андрей Кратенко

Известный казахстанский художник Есенгали Садырбаев известил в соцсетях своих друзей и подписчиков о том, что его исторический роман «Отрарский купец» вышел в бумажном варианте.

Автор книги приглашает читателей пройти вместе с караваном отрарского купца Салима по дорогам Великого Шелкового пути, чтобы почувствовать неповторимую атмосферу Востока.

– Вы познакомитесь с традициями, историей, средневековой цивилизацией Казахстана и Центральной Азии в период расцвета искусства, науки и торговли, услышите чарующие звуки восточных базаров, – обе­щает Есенгали Садырбаев.

Об этом романе художник рассказывал, будучи куратором международного пленэра «Палитра Великой степи». Уже тогда он сделал смелую попытку воссоздать «Жизнь и быт ранних кочевников казахского Алтая» – именно так называется серия его живописных работ, выставленных в Берельском музее. Одно дело – побывать в Долине царей, посмотреть на древний некрополь, и совсем другое – представить с помощью художника, как выглядели и чем занимались легендарные предки.

Есенгали Садырбаев родился в 1965 году в Талды-Курганской области. Окончил художественно-графический факультет, работал реставратором – отсюда его интерес к истории. В 2006-м он познакомился с археологом Зейноллой Самашевым. Ученый пригласил художника в Берельскую экспедицию.

– Мы поднимали 11-й курган, – вспоминает Есенгали. – Я целый месяц жил в палатке, впитывал в себя новые знания. По результатам раскопок написал картину – эпохальное полотно под названием «Ритуальный обряд ранних кочевников казахского Алтая». Эта картина попала в книгу рекордов Казахстана – в ней 300 персонажей! Почти два года я трудился под научным руководством Зейноллы Самашева. Он приходил в мастерскую, делал замечания. Эта картина – как учебник истории...

«Конек» художника Садырбаева – скрупулезная детализация. В портрете или натюрморте он всегда обозначит деталь, отражающую эпоху. Даже в пейзаже найдется место для характерной вещицы, тонкой кистью Есенгали прописывает узоры и наскальные рисунки. И можно представить, сколько же интересных деталей и мелких подробностей в его «Отрарском купце», который он сам же иллюстрировал!

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