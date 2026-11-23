Государственный театр «Astana Musical» представил театрализованную программу «Путешествие в мир мюзикла», объединившую яркие фрагменты казахстанских и зарубежных постановок, передает корреспондент Kazpravda.kz

Артисты театра познакомили зрителей с многогранным миром мюзикла, в котором сочетаются музыка, танец и актёрское мастерство. Сцены рассказывали о судьбах и чувствах героев, о любви и дружбе, мечтах и надеждах.

Зрители увидели фрагменты постановок «Достар серті», «Роза Бағланова», «Алдар көсе», а также всемирно известных мюзиклов «Moana», «Mamma Mia», «Moulin Rouge», «Romeo and Juliet», «Beauty and the Beast», «Notre Dame de Paris», «Aladdin», «Memphis», «Waitress» и «Hamilton». В программу также вошёл музыкальный номер «Seasons of Love».

Особенностью вечера стало сочетание на одной сцене произведений, разных по содержанию и музыкальному стилю. Живой вокал, выразительная хореография и актёрская игра подчеркнули своеобразие каждой постановки и раскрыли жанровое разнообразие мюзикла.

«Путешествие в мир мюзикла» подарило зрителям возможность вновь встретиться с любимыми героями, открыть для себя новые произведения и почувствовать особую атмосферу театра.

В репертуар театра также входят спектакль «Астана – менің махаббатым», детская сказка «Ер Төстік», поэтические спектакли «Жырлайды жүрек» и «Мен сағындым…», этнофольклорный мюзикл «Қыз Жібек», знаменитая комедия Рэя Куни «№ 13», экспериментальный музыкальный перформанс «Шаңырақ», «Сиқырлы сазды хор-концерт», драма «Сынақ», перформанс «COVID-19» и другие постановки.

Художественный руководитель Государственного театра мюзикла «Astana Musical» - Еслам Нуртазин. Режиссёр программы «Путешествие в мир мюзикла» - Айдар Акыпбаев.