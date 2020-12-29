Стремление вырваться из 2020 года, вероятно, одного из худших, трагичных и непредсказуемых в новейшей истории, настолько велико, что клиенты одной из авиакомпаний готовы покупать билеты на самолет, который никуда не летит.



Путешествие в никуда, казалось бы, бесперспективное предприя­тие. Уж с точки зрения бизнеса – точно. Но, на удивление, бизнес-идея выстрелила! Билеты на полет в новогоднюю ночь из точки А в точку А оказались настолько востребованными, что были распроданы за полчаса.



Лишенные возможности летать, люди испытывали в самом деле серьезные моральные страдания. Свобода передвижения и открытые границы вместе с возможностью путешествовать и узнавать мир – на полном серьезе целое поколение считает одним из главных достижений постсоветских стран. Теперь же летать противопоказано как по медицинским, так и экономи­ческим показаниям.



И вот наконец-то авиакомпания продает билеты на рейс, который через час полета возвращается в точку назначения, совершив круг по золотому кольцу. В Таиланде пользуется спросом бюджетная версия – пассажир приезжает в ­аэропорт, проходит все процедуры, проникается атмосферой полета... только самолет не взлетает.

Есть версии еще бюджетнее: спросом на видеохостингах пользуются виртуальные путешествия. Можно, например, в режиме реального времени от первой до последней минуты наблюдать «в окно» своего монитора поездку Восточного экспресса. Или транс­атлантический перелет глазами пассажира авиалайнера.

Стремление праздновать столь сильно, что, пожалуй, в эту новогоднюю ночь падут все запреты и ограничения. Не очень понятно, что же будут люди праздновать: уход старого года, который был ужасен практически с самого начала, или приход года нового, который, по прогнозам, имеет немного шансов быть принци­пиально лучше?

Разумеется, ни то, ни другое – не повод забывать о социальной дистанции. В Уральске даже объя­вили о премиях за информацию о нарушениях карантина и новогодних корпоративах. Правда, другие города инициативу не поддержали, но это не означает, что наказывать не будут. И пусть статус у праздника сегодня расплывчатый – от всенародно любимого до чуждого и нелогичного, похоже, остановить его встречу будет невозможно. Слишком сильна традиция.



Медики в нескольких регионах предупредили о грядущем всплес­ке заболеваемости – толчея в магазинах и хороводы вокруг елок до добра не доведут. Но тем не менее праздничная уличная инфраструктура ширится: катки, елки, горки. В столице даже смастерили самого большого снеговика. И спрос на все это велик. Люди устали сидеть дома, а большинство традиционных развлечений, вроде кинотеатров, ресторанов и ТРЦ, сегодня хоть и работают, но не столь привлекательны и желанны, как раньше.



Ажиотаж новогодних гуляний столь велик, что столичным спасателям пришлось проводить разъяс­нение основных правил безопаснос­ти катания на катках и горках. Причин тому предостаточно – народ бьется и ломается. Казалось бы, и раньше горки строили, и большие, и высокие, и стюарды на склонах стояли, регулировали движение. Неужели весь этот опыт – краткосрочная память? Разучились не только строить, эксплуатировать, но и с горок съезжать, и по кругу на коньках кататься? Чудеса!



Пожалуй, главным инструментом сдерживания новогодних празднеств может стать лишь погода. По данным Казгидромета, на большей части страны ожидается понижение температуры. Местами до минус 40 градусов. А там, где будет не холодно, будет снег или дождь.

Но полет, пожалуй, состоится в любую погоду...

