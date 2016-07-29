​Путешествие Золотого человека

В Областном историко-краеведческом музее посетителям были представлены видеоролик «Путешествие в Национальный музей» и графический 3D-тур. Увидели горожане и знаменитого Золотого человека – символ независимого Казахстана, а также 10 шедевров из фондов столичного музея.

– В рамках культурного тура состоялась акция «Ночь в музее», в программу которой мы включили демонстрацию приготовления некоторых видов традиционной казахской еды – курта и жента, – сообщила директор Областного историко-краеведческого музея Рашида Харипова. – Молодежь наблюдала, как раньше их предки применяли в быту жернова, из проса делали талкан. Желающие могли поучаствовать в мастер-классе по изготовлению глиняных изделий. Также были организованы различные конкурсы и соревнования. Победителей ждал подарок – абонемент на бесплатное посещение музея.

Напомним, что культурный тур «Национальный музей в твоем городе» стартовал 27 июня в Уральске и прошел в Актобе, вызвав огромный интерес у жителей этих городов.