Путешествуя по стране

По информации Министерства культуры и спорта, в 2022-м нашу страну посетили 610 тыс. иностранных гостей. В несколько раз выросли и показатели внутреннего туризма. Какие же природные достопримечательности Казахстана чаще всего посещают туристы и где они отдыхают?

Итак, топ-5 самых примечательных мест нашей респуб­лики.

Пятое место – Чарынский каньон. Несмотря на свою отдаленность, этот огромный природный памятник – одно из тех мест нашей страны, где стремятся побывать путешест­венники. В прошлом году их оказалось более 45 тысяч.

Четвертое место – Баянаул. На территории национального парка побывали 85 тыс. туристов.

Третье место – Кольсайские озера. Эта локация тоже популярна, число туристов в прошлом году превысило 190 тысяч.

Второе место – Бурабай, ставший брендом отечественного туризма, – красоты Кокшетау увидели более 550 тыс. путешественников.

Первое место занимает Иле-Алаутуский национальный парк. В прошлом году его природой насладились 628 тыс.туристов.

История этого национального парка начинается с 1931 года, когда в Заилийском Алатау был создан Алматинский государственный заповедник. Изначально он занимал площадь 15 тыс. га в долине реки Малая Алматинка. В ­1935-м, после увеличения площади до 40 тыс. га, а позже до 856,7 тыс. га, он стал именоваться Алма-Атинским, охватывая уже весь хребет Заилийского Алатау.

И на этой территории стали проводиться регулярные научные исследования по рас­тительному покрову, типологии лесов, птицам и млекопитающим. Инициаторами создания Иле-Алатауского национального парка были известные казахстанские ботаники, зоологи и почвоведы. Они прекрасно понимали необходимость сохранения уникальных лесных экосистем с доминированием реликтовой ели Шренка и краснокнижных лиственных пород – яблони Сиверса и дикого абрикоса. Первоочередной задачей в условиях возрастаю­щего потока туристов и отдыхающих было и остается сохранение и других природных комплексов со всеми элемен­тами биологического разно­образия, а также ледников, озер и горных рек.