Путешествуя по стране Статьи 28 февраля 2023 г. 0:00 51 Аскар Султан В Казахстане самым популярным местом среди туристов в 2022 году стал Иле-Алатауский национальный природный парк. По информации Министерства культуры и спорта, в 2022-м нашу страну посетили 610 тыс. иностранных гостей. В несколько раз выросли и показатели внутреннего туризма. Какие же природные достопримечательности Казахстана чаще всего посещают туристы и где они отдыхают? Итак, топ-5 самых примечательных мест нашей республики. Пятое место – Чарынский каньон. Несмотря на свою отдаленность, этот огромный природный памятник – одно из тех мест нашей страны, где стремятся побывать путешественники. В прошлом году их оказалось более 45 тысяч. Четвертое место – Баянаул. На территории национального парка побывали 85 тыс. туристов. Третье место – Кольсайские озера. Эта локация тоже популярна, число туристов в прошлом году превысило 190 тысяч. Второе место – Бурабай, ставший брендом отечественного туризма, – красоты Кокшетау увидели более 550 тыс. путешественников. Первое место занимает Иле-Алаутуский национальный парк. В прошлом году его природой насладились 628 тыс.туристов. История этого национального парка начинается с 1931 года, когда в Заилийском Алатау был создан Алматинский государственный заповедник. Изначально он занимал площадь 15 тыс. га в долине реки Малая Алматинка. В 1935-м, после увеличения площади до 40 тыс. га, а позже до 856,7 тыс. га, он стал именоваться Алма-Атинским, охватывая уже весь хребет Заилийского Алатау. И на этой территории стали проводиться регулярные научные исследования по растительному покрову, типологии лесов, птицам и млекопитающим. Инициаторами создания Иле-Алатауского национального парка были известные казахстанские ботаники, зоологи и почвоведы. Они прекрасно понимали необходимость сохранения уникальных лесных экосистем с доминированием реликтовой ели Шренка и краснокнижных лиственных пород – яблони Сиверса и дикого абрикоса. Первоочередной задачей в условиях возрастающего потока туристов и отдыхающих было и остается сохранение и других природных комплексов со всеми элементами биологического разнообразия, а также ледников, озер и горных рек.