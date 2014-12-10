Свежий выпуск Путевка в бизнес Динара ЮСУПОВА, Алматы

Выпускники ШМП создали 57 субъектов частного предпринимательства. Пять проектов получили государственный грант в рамках программы «ДКБ-2020». Три бизнес-идеи удостоились грантов от партнеров фонда – КазИнвестБанка и Евразийского банка – на общую сумму 8 млн. тенге.

Еще один проект поддержан в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020», другой получил грант акима области на развитие и поддержку молодежного предпринимательства на селе. С 53 бизнес-идеями выпускники претендуют на участие в конкурсе на получение государственного финансирования.

Школа молодого предпринимателя работает c 2012 года. Этот проект позволяет молодым людям обучиться азам бизнеса, написать бизнес-план под руководством тренеров, защитить и презентовать его на Ярмарке идей, найти потенциального инвестора.



