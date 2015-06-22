Путевка в будущее Свежий выпуск 657 Вадим МАХИН, Алматы

«Именинниками» были выпускники Республиканской специализированной физико-математической школы-интерната им. О. Жаутыкова для одаренных детей. Более 300 юношей и девушек 43-го выпуска школы получили заветные аттестаты – путевку в самостоятельную жизнь. Из них 71 выпускник удостоен знака «Алтын белгi». Заместитель министра образования и науки Такир Балыкбаев поздравил коллектив школы со знаменательным событием и вручил золотые награды наиболее талантливым выпускникам.

Глава государства постоянно подчеркивает, что образование – это важный стратегический ресурс страны. Как ­Назарбаев Университет стал национальным брендом в системе высшего образования, так и физико-математическая школа-интернат – казахстанский бренд в сфере среднего образования. Многие ее выпускники стали влиятельными политиками, перспективными учеными, преуспевающими бизнесменами. В завершившемся учебном году 113 ее выпускников побеждали на международных олимпиадах и соревнованиях научных проектов. Успехи учеников школы отмечены двумя золотыми медалями на всемирной математической и физической олимпиаде. Участвуя в международной выставке INTELISEF в США, команда школы также завоевала две золотые медали и была включена в рейтинг 17 лучших команд мира.

На церемонии вручения аттестатов отмечалось, что школа им. О. Жаутыкова зарекомендовала себя как вполне конкурентоспособная в мировом образовательном пространстве. За последние годы 6 ее воспитанников становились студентами Массачусетского технологического института, крупнейшего исследовательского учреждения США. В настоящее время ее выпускники учатся во многих знаменитых вузах мира. И еще один пример. Воспитанница школы Айслу Айтбекова стала лучшей из всего первого выпуска Назарбаев Университета.

На этой торжественной церемонии группа учителей школы была отмечена наградами – почетными грамотами Министерства образования и науки, нагрудным знаком «Ы. Алтынсарин», званием «Почетный работник образования РК». По традиции были названы и победители конкурсов по разным номинациям: «Лучший учитель года», «Лучший молодой учитель» и «Лучший выпускник года». В заключение праздника популярный ансамбль «Дос-Мукасан» посвятил выпускникам большую концертную программу.



