Путевка в Колумбию - за талант и мастерство

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Юрий ЛИФИНЦЕВ
После Щецина, где сборные Польши и Казахстана – участники стыковых матчей за путевку на мундиаль-2016 – сыграли вничью (1:1), новости об этом незаконченном противостоянии приходили почти исключительно из стана поляков. Промелькнула, правда, информация о том, что Какау призвал своих игроков на учебно-тренировочные сборы и что в Алматы нашей команде не смогут помочь травмированный и готовящийся за рубежом к операции Чингиз Есенаманов и перебравший желтых карточек Даурен Нургожин.
Зато соперники сборной Казахстана, мысленно возвращаясь к первому матчу, все время подчеркивали, что дома играли ничуть не хуже и могли бы победить. А после этого сделали необходимые выводы, множество раз пересмотрели видеозапись встречи, обнаружили свои и ошибки соперников. Мало того – готовят казахстанцам сюрприз, отработав по ходу нескольких тренировок игру «пять против четырех», как раз приносящую победу нашим спортсменам.

Иными словами, решили выбить клин клином, ответив на уникальную тактику с подключением в атаку вратаря Игиты такой же агрессивной игрой по схеме «пятеро в поле».
Думается, гости совершили сразу две ошибки. Кайратовцы, составляющие костяк сборной Казахстана, такую схему игры отрабатывали не менее трех-четырех лет и, что называется, освоили ее лучше всех в мире. А поляки, потренировавшись 20 дней, подумали, что тоже отработали схему, довели ее до совершенства и уже готовы на сюрприз. Но так не бывает! И потом, буквально накануне ответного матча, главный тренер сборной Казахстана Какау сюрпризом буквально для всех команд назвал даже не свой вариант игры «5 против 4», а... вратаря Игиту. У поляков такого голкипера, который умело подключается в нападение, прекрасно играет ногами, наносит пушечные и точные удары по воротам, нет. Такого нет ни у кого в мире, кроме сборной Казахстана и алматинского «Кайрата». Игита – он на весь футзал такой один!

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Посмотрев на первых секундах матча, чему научились гости за 20 последних дней, и не увидев в их «сюрпризе» ничего опасного, казахстанцы взялись вновь показывать соперникам, в чем прелесть атаки впятером. На второй минуте Игита решительно пошел с мячом вперед, его партнеры «увели» соперников по краям, освободив всю центральную часть площадки для своего голкипера-бомбардира, и тот, прицелившись, выстрелил, как из пушки, – 1:0.

Когда на 6-й минуте счет стал 3:0 в пользу казахстанцев, мимо нас, журналистов, куда-то пулей пролетел сотрудник футзальной пресс-службы. Мы согласились с первым же пришедшим на ум предположением, что побежал он в авиа-кассу заказывать билеты в Колумбию для сборной РК. Что-то в этом было очень символическое. В итоге наша команда добилась убедительной победы со счетом 7:0 (голы забили Игита, Дуглас – 2, Жаманкулов – 2, Лео и Кнауб).

Сборная Казахстана поедет на свой второй чемпионат мира. В тот же вечер мы порадовались и за команды России, Азербайджана и Украины, которые так же, как и казахстанцы, в стыковых матчах выиграли путевки в Колумбию.

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