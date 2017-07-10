Путеводитель по наследию народа

Кафедра ЮНЕСКО по педагогике при КазНПУ им. Абая принимала непосредственное участие в подготовке нового издания и включила в него культурные ценности Казахстана, отмеченные ЮНЕСКО как достояние всего человечества. За последние более чем два десятилетия состоялись различные мероприятия по воп­росам культурного и природного наследия в рамках сотрудничества с данной международной структурой.

Одним из первых стало празднование в штаб-квартире ЮНЕСКО­ в Париже 150-летия Абая Кунанбаева. В Календарь памятных дат вошли такие знаменательные события, как 2000-летие Тараза и 1000-летие Алматы, юбилеи академика Каныша Сатпаева и писателя Сабита Муканова, основателя движения и партии «Алаш» Алихана Букейханова и писателя Ильяса Есенберлина, художника Абылхана Кастеева и режиссера Шакена Айманова, автора дастана «Джаханнама» Мухаммеда Хайдара Дулати и писателя Мухтара Ауэзова.

В сотрудничестве с ЮНЕСКО наша страна подписала соглашение по сохранению и консервации древнего города Отрара, впервые был осуществлен перевод рукописи Ходжи Ахмеда Ясави «Диван-и Хикмет», написанной на древнечагатайском, и издание ее на казахском и русском языках. А еще Казахстану передали копии материалов и документов из архива известного казахского общественного и политического деятеля Мустафы Шокая, который свои последние годы жил во Франции.

Объекты Казахстана, вошедшие в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, занимают центральное место в новом издании. Увлекательные рассказы о традиционном искусстве казахов дополняют красочные иллюстрации. Это, к примеру, дошедший до нас из древности знаменитый календарь 12-летнего животного цикла. Традиционный казахский календарь еще называют «Мушель жас». Годы Мыши, Коровы, Барса, Зайца, Дракона, Змеи, Лошади, Овцы, Обезьяны, Курицы, Собаки и Свиньи последовательно сменяли друг друга. Затем отсчет начинался вновь, представляя жизнь человека как цикл-мушель.

Первые годы до 12 лет, или первый мушель, так и назывались – детство. Затем до 24 лет следовали годы юности. 3-й и 4-й мушели соответствовали зрелым годам – 25–36 и 37–48 лет соответственно. Наступление 5-го мушеля – от 49 до 63 лет – означало приход старости. В глубинке, в аулах некоторые люди до сих пор верят, что смена мушеля, или переходный период, является наиболее сложным в жизни человека, когда он становится уязвим к болезням и опасностям.

В древние времена существовал даже обычай, согласно которому человеку в возрасте мушель следовало дарить одежду с пожеланиями благополучного и спокойного перехода на следующий этап жизни. Любопытно, что ислам внес коррективы в древний календарь, ограничив 5-й последний мушель 63 годами жизни пророка Мухаммеда.

А вот происхождение такой известной казахской игры, как кокпар-тарту, имеет, оказывается, несколько версий. Согласно одной из них, игра родилась из ритуального танца, когда ее участники изображали хищных волков, ловко и смело нападавших на стада. Или же связана была с борьбой фратрий за тушу тотемного животного. Но вполне возможно, что таким образом спасали от плена раненого батыра или убегали с добычей.

О другой традиции – тонком хлебе катырма – говорится особо, потому что такой хлеб являлся выражением уважения. В каждом регионе мог быть свой рецепт катырмы. Красочно и также интересно повествуется об игре в асыки, альчики, соколиной охоте, ювелирных украшениях, народной кухне и других традициях и обычаях.

Авторы книги напоминают: становление нашей независимости неразрывно связано с политикой мира и согласия как внутри страны, так и на международной арене. Закрытие Семипалатинского ядерного полигона, беспрецедентный в мировой практике добровольный отказ от ядерного оружия снискали нашей стране и Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву авторитет и уважение. Именно по инициативе Казахстана ООН объявила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний.

Первое выступление Главы нашего государства «Великодушие каждой страны – залог благополучия планеты» на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, когда наша страна стала полноправным членом этой организации, содержало исключительно мирные инициативы. В дальнейшем последовательные шаги Казахстана по сохранению мира в глобальном масштабе нашли свое концентрированное воплощение в документе международного значения – Манифесте «Мир. XXI век». Это поистине общечеловеческий Манифест, суть которого – сохранение человеческой цивилизации в условиях вызовов XXI века, прежде всего перед лицом оружия массового уничтожения.

Наша страна стала инициатором и организатором ряда мероприятий по развитию диалога и толерантности. Генеральный директор ЮНЕСКО в связи с этим неоднократно приезжал в Казахстан с официальными визитами, принимал участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Открытие в нашей стране регионального офиса ЮНЕСКО по сотрудничеству с Национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО стран Центральной Азии и другими организациями и партнерами стало наглядным признанием активного участия республики в делах этой авторитетной меж­дународной организации.

Политика мира и согласия не сводится только к сокращению вооружений и предотвращению войн. Она носит комплексный характер и включает в себя фундаментальную гуманитарную опору на культурное взаимодействие народов и государств. Для практического претворения в жизнь принципов ЮНЕСКО в области образования в КазНПУ им. Абая в 1999-м открылась кафедра ЮНЕСКО по педагогике.

«Мы живем в сложном, быстроменяющемся мире, с новыми возможностями и вызовами, – говорится в книге. – Твердый курс Казахстана, известный как «Казахстанский путь», четко и последовательно рассчитан Главой государства в Стратегии «Казахстан-2050», «Пяти институциональных реформах», «100 конкретных шагах». Исполнение изложенных в них задач требует инноваций и креатива, на что направлены соответствующие программы».

Выпуск нового издания стал частью многогранной деятельности кафедры ЮНЕСКО по исполнению поставленных задач в области образования. Книгу по праву можно назвать путеводителем по культурным событиям и объектам нашей страны, наглядным материалом для эффективной модернизации общественного сознания.