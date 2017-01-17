​Путеводитель по Улытау

Автор издания – президент историко-географического общест­ва «Авалон» Виталий Шуптар – осуществил давнюю задумку благодаря накопленному туристскому опыту и хорошим знаниям края. Экспедиции Национального географического общества, проекты «Авалона», в том числе велосипедные путешествия из Астаны в Улытау, дали множество полезной информации, которой путешественнику захотелось поделиться с другими.

Путеводитель издан на трех языках тиражом 3 тыс. экземп­ляров.

Наталья Рыжкова, Карагандинская область

На лидирующих позициях

По итогам прошлого года в рамках реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса «ДКБ-2020» актюбинский регион занимает лидирующие позиции в РК. Об этом в ходе пресс-конференции в информационном центре «Ақтөбе ақпарат» сообщил директор регионального филиала фонда «Даму» Жедельбек Мурзагалеев.

Так, по количеству одобренных проектов по субсидированию область расположилась на 2-м месте и на 1-м – по числу одобренных договоров гарантии. В частности, по программе регионального финансирования «Кең дала» с начала года было профинансировано 43 проекта на сумму 505,8 млн тенге, а по линии «АктобеЖасСтарт» – 15 проектов на сумму 182,1 млн тенге. По другим финансовым программам, реализуемым через АО «ФРП «Даму», получил поддержку 221 субъект предпринимательства на сумму 15, 5 млрд тенге. Всего по итогам года в рамках госпрограмм через фонд «Даму» актюбинские предприниматели получили поддержку по 529 финансовым инструментам на общую сумму 33,1 млрд тенге.

Женис Байтурин, Актобе

Снежный десант

218 активистов «Жас Отана» до февраля будут убирать снег во дворах ветеранов, тружеников тыла и одиноких пенсионеров, проживающих в Павлодаре. Они уже приступили к работе.

Как рассказал руководитель аппарата областного филиала МК «Жас Отан» Оразали Сарсенов, в управлении соцзащиты им предоставили список адресов одиноких ветеранов и пенсионеров. После этого активисты начали обходить дворы и наводить там порядок. В этой работе волонтерам помог акимат Павлодара, выделив технику для вывозки снега.

Также «снежный десант» организовали воины-интернационалисты, которые тоже помогают пожилым людям расчистить дворы от снега.

Сергей Горбунов, Павлодар

Коррозии противостоят заземлители

В Аккольском районе начат выпуск уникальных металлоконструкций.

«СП Казахстан ЭХЗ технологии» специализируется на изготовлении анодных заземлителей для антикоррозийной защиты подземных нефте- и газопроводов и других металлоконструкций. С момента запуска проекта, по словам директора завода Жениса Бексултана, реализовано продукции на сумму 26 млн тенге. Мощность предприятия составляет две тысячи анодных заземлителей в месяц. В настоящее время на заводе работают восемь человек.

Чингиз Ташенов, Акмолинская область