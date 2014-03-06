Культура
Путеводная звезда «Арая»

Жюри было из кого выбирать: заявки подали 88 молодых исполнителей, треть из них дошли до финала. Конкурс состоял из двух туров. В первом – обязательным для участников стало исполнение патриотической песни, во втором – вокалисты получили право самостоятельно определять тему музыкального произведения. В конкурсе ведущих конкуренция была не меньше. Более полусотни парней и девушек, представляющих все города и районы области,  претендовали на звание победителя и роль конферансье «Арай-2014». 

Финальный концерт прошел на сцене театра оперы и балета. Зрителей ждали открытия и сюрпризы. Зал стоя приветствовал Айнур Смандияр, которая удостоена специального приза  акима ЮКО. Незрячая воспитанница школы-интерната «Умит» покорила своим голосом и умением держаться перед публикой. 

Гран-при областного конкурса «Арай-2014» в номинации «Эстрадный певец» и приз в сумме 200 тыс. тенге жюри присудило Айгерим Тажи из Шымкента. Первое место и 150 тыс. тенге досталось Нурбеку Кожанову. Второе место разделили Хадиша Фахридинова и Нуркожа Нурмашев. На третьем месте – Гульмира Сапарова, Жусип Улыкпан и трио «Жастар». 

Гран-при в номинации «Ведущие» и приз в сумме 100 тыс. тенге вполне заслуженно получила Нурай Жакабай. Первое место у Сакена Шаумарова, второе – у Алмаса  Абдигаппарова и Газиза Жумадила. Третье место разделили Нуркен Кузербаев и Мукагали Кенжетайулы. По условиям областного конкурса эстрадных исполнителей «Арай-2014» все победители в этой номинации будут привлекаться для проведения крупных областных мероприятий и праздничных концертов. Такую практику областной департамент культуры, являющийся организатором «Арая», ввел несколько лет назад. Время показало, что это правильное решение, позволяющее отбирать по всей области талантливых конферансье. 

Любовь ДОБРОТА,
фото автора
Шымкент

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