Жюри было из кого выбирать: заявки подали 88 молодых исполнителей, треть из них дошли до финала. Конкурс состоял из двух туров. В первом – обязательным для участников стало исполнение патриотической песни, во втором – вокалисты получили право самостоятельно определять тему музыкального произведения. В конкурсе ведущих конкуренция была не меньше. Более полусотни парней и девушек, представляющих все города и районы области, претендовали на звание победителя и роль конферансье «Арай-2014».

Финальный концерт прошел на сцене театра оперы и балета. Зрителей ждали открытия и сюрпризы. Зал стоя приветствовал Айнур Смандияр, которая удостоена специального приза акима ЮКО. Незрячая воспитанница школы-интерната «Умит» покорила своим голосом и умением держаться перед публикой.

Гран-при областного конкурса «Арай-2014» в номинации «Эстрадный певец» и приз в сумме 200 тыс. тенге жюри присудило Айгерим Тажи из Шымкента. Первое место и 150 тыс. тенге досталось Нурбеку Кожанову. Второе место разделили Хадиша Фахридинова и Нуркожа Нурмашев. На третьем месте – Гульмира Сапарова, Жусип Улыкпан и трио «Жастар».

Гран-при в номинации «Ведущие» и приз в сумме 100 тыс. тенге вполне заслуженно получила Нурай Жакабай. Первое место у Сакена Шаумарова, второе – у Алмаса Абдигаппарова и Газиза Жумадила. Третье место разделили Нуркен Кузербаев и Мукагали Кенжетайулы. По условиям областного конкурса эстрадных исполнителей «Арай-2014» все победители в этой номинации будут привлекаться для проведения крупных областных мероприятий и праздничных концертов. Такую практику областной департамент культуры, являющийся организатором «Арая», ввел несколько лет назад. Время показало, что это правильное решение, позволяющее отбирать по всей области талантливых конферансье.

Любовь ДОБРОТА,

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Шымкент