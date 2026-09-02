Путеводная звезда

Сбывшиеся мечты

Труд педагога по природе своей – творческий. И если писателей инженерами человеческих душ мы называем уже давно, то, наверное, стоит признать, что и учителя прав на это звание имеют ничуть не меньше. О своих соратниках по педагогическому цеху Ян Амос Коменский еще в XVII веке заметил: «Им вручена превосходная должность, выше которой ничего не может быть под этим солнцем». За прошедшие столетия многое в нашем мире успело кануть в небытие, но правильность слов автора «Великой дидактики» стала лишь очевиднее.

Сегодня едва ли могут возникнуть сомнения в том, что педагогика, как и литература, является искусством человековедения. Неслучайно источником творческих исканий сотен писателей по всему миру служил их богатый опыт работы с детьми. Константин Ушинский, Ыбырай Алтынсарин, Януш Корчак, Ахмет Байтурсынулы, Сельма Лагерлеф, Антон Макаренко – список писателей-­педагогов можно продолжать долго. Особое место в их ряду занимает Спандияр Кобеев, чье творчество по справедливости считается одной из ярких страниц истории казахской литературы XX века.

Он родился 13 октября 1878 года в ауле Аксуат, расположенном на берегах Алаколя. Аул этот в то время считался одним из самых бедных во всей Тургайской области, и Кобеев не понаслышке знал о тяготах жизни шаруа, так выразительно и емко описанных им в романе «Калым» – одном из первых в казахской литературе произведений подобного жанра – и мемуарах «Сбывшиеся мечты», которыми просветитель подвел итог своей многолетней творчес­кой деятельности.

Отец Спандияра, Кобей, был бедняком. Но материальная нужда и высокомерие богатых соседей не подорвали его веру в лучшее будущее. Кобей воспитывал детей в уважении к труду и мечтал дать им достойное образование, с которым связывал надежду на преобразования в степи. Будучи неграмотным, он все же понимал, какой простор открывается перед человеком, если тот овладеет знаниями. В этом Кобея полностью поддерживала его жена Айтбоз. Она видела незаурядные способности сына и часто говорила, что ему непременно нужно учиться.

Один эпизод из детства Спандияра, возможно, предопределил весь его дальнейший жизненный путь. Однаж­ды отец взял мальчика на большой той. Среди почетных гостей был Ыбырай Алтынсарин, долго говоривший о важности открытия школ и обучения в них казахских детей. И хотя далеко не все разделяли воззрения выдающегося просветителя, он вновь и вновь повторял: образование должно стать доступным каждому, независимо от происхождения и достатка.

Через некоторое время Спандияр и его отец смогли убедиться, как последовательно отстаивал Алтынсарин свои принципы. В 1887 году, когда мальчик поступал в школу, местный управитель заявил Кобею, что место уже отдано отпрыску одного бая. Желая посильнее задеть гордого бедняка, чиновник намекнул, что для таких, как он и его сын, путь в учебные заведения заказан. К счастью, слова волостного услышал сам Ыбырай Алтынсарин и возразил ему: «Школа предназначена для всех. Я бы даже сказал, что в нее в первую очередь должны приниматься дети бедноты». Эти слова произвели на юного Спандияра неизгладимое впечатление. С них начался его первый день в школе.

Окончив двухлетку, Кобеев поступил в четырехлетнюю школу в Карагайлы, где казахские дети учились вместе с русскими. «Бекет Утетлеуов, Абубакир Байтишев, Ермантай Алдашов, Василий Вахмяков, Турман Шынтасов, Иван Ширяев – все мы были неразлучные друзья, везде и всюду: в школе, дома и на улице были вместе», – вспоминал он о своих одноклассниках. Учеба складывалась непросто. Спандияру пришлось на год прервать обучение из-за тяжелой болезни – оспы. Но тяга к знаниям оказалась сильнее. После выпуска из школы перед молодым человеком открывались два пути: поступить на службу чиновником или продолжить образование. Спандияр выбрал учебу.

Он был принят в двухклассное русско-­казахское училище в Костанае. Современному читателю трудно представить, насколько сильное впечатление произвела на юношу городская школа. Крас­ное кирпичное здание, просторные и светлые классы, новые парты, чистые стены и полы – все это резко отличалось от сельской школы.

Строгим был и распорядок. Учащихся почти не выпускали из общежития, как и не запускали туда посторонних. За малейшие нарушения дисциплины или неуспеваемость могли поставить в угол или заставить стоять на коленях. За серьезные проступки применялось и заключение в темной комнате, напоминавшей тюремный карцер…

В 1897 году Кобеев окончил училище. Вернувшись в родной аул, он показывал землякам привезенные из города книги. Родители устроили в его честь небольшой той. Односельчане с удивлением обсуждали будущее молодого человека: одни предполагали, что он сможет стать писарем при волостном управлении, другие говорили, что сам уездный начальник предлагал ему место­ переводчика.

Однако Кобеев не спешил поступать на службу. Считая педагогику делом всей своей жизни, он стал готовиться к экзаменам для зачисления на учительские курсы в Кустанае. Именно тогда он познакомился с произведениями русских классиков: полностью прочитал сборник басен Крылова, произведения Пушкина, Лермонтова, других видных писателей.

В 1901 году Спандияр Кобеев получил право преподавать в начальных классах. Он осуществил свою главную мечту – стал учителем. Путь к ней занял 14 лет.

Воспитать человека

Спандияр Кобеев более полувека посвятил педагогической работе. Через его школу прошли многие известные представители национальной интеллигенции. Естественным продолжением просветительской деятельности была для него литературная работа.

В 1910-м свет увидела его книга «Образцовый перевод», значительную часть которой составляли переложенные на казахский язык басни Крылова. Два года спустя, взяв за образец «Родное слово» Ушинского, Кобеев составил учебное пособие «Примерное дитя», куда вновь вошли переводы крыловских басен, а также собственные рассказы и притчи, знакомившие школьников с разными природными явлениями, растительным и животным миром Великой степи.

Еще через год Спандияр Кобеев опуб­ли­ковал роман «Калым», в котором подверг жесткой критике патриархальные порядки, бесправное положение женщины и социальную несправедливость. В своем литературном творчестве он продолжал просветительские и гуманистические традиции Ыбырая Алтынсарина, рассматривая образование как важнейшее условие общественного развития.

«На заре XX века в Казахстане зарож­дается художественная проза, начало которой положено романом «Калым» С. Кобеева. Роман этот далек от совершенства в отношении художественной формы, но идейно-прогрессивные устремления, выраженные в нем, содержат в себе элементы критического реализма... В романе противопоставляются два поколения: отцов и детей... Брожение умов и социальный протест против вековых устоев патриархального аула здесь раскрыты в образах джигитов и девушек – представителей бедноты, борющихся за экономическое и правовое раскрепощение», – писал Мухтар Ауэзов.

Когда в Казахстане установилась советская власть, будущему заслуженному учителю республики было около сорока лет. Весь жизненный путь Спандияра Кобеева был тесно связан с историчес­кими переменами эпохи. Он искренне поддержал революционные преобразования, видя в них путь к освобождению из-под социального гнета, к равенству возможностей, к предоставлению образования широким народным массам. Он продолжал активную педагогическую деятельность, увлекая учеников богатой, щедрой на красочный образ речью своих произведений, которыми, по свидетельству Ауэзова, буквально зачитывалась казахская молодежь.

Собственная биография писателя, так ярко отразившаяся в тематике и сюжетах его книг, стала свидетельством того, насколько непростым был путь к знаниям на рубеже веков.

Спандияр Кобеев не раз сталкивался с социальной несправедливостью. Но вера в высокую мечту, желание видеть родной народ счастливым и свободным помогли ему преодолеть все препятствия. Продолжая дело наставника, Ыбырая Алтынсарина, Кобеев видел свое предназначение в том, чтобы вывести молодежь на большую дорогу жизни, по которой его ученикам предстояло пройти вслед за путеводной звездой знаний.

Творческий подход педагога к избранному делу был отмечен высокими наградами: двумя орденами Ленина, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также нагрудным знаком «Отличник народного просвещения КазССР».

Сегодня творческое наследие выдаю­щегося просветителя по-прежнему привлекает к себе внимание читателей. Постановка острых социальных проблем,­ выразительный художественный язык, подчеркнутая индивидуализация героев, за каждым из которых стоит целый пласт духовных запросов, – все это делает­ произведения Спандияра Кобеева заметным явлением в отечественной литературе. Столь же актуален и его педагогический опыт, осваивая который современные учителя вновь и вновь убеждаются в том, насколько велика ответственность человека, которому доверено воспитание будущего поколения.