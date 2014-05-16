Пути-дороги Аниса Рогина

Время безжалостно, и с каждым годом ряды участников самой жестокой войны прошлого века заметно редеют. Вот и Аниса Ивановича можно назвать последним из могикан: было время, когда в его родном депо с Днем Победы чествовали не один десяток участников войны, а нынче победную весну из фронтовиков-железнодорожников этой компании встретил он один. Мы поговорили с Анисом Ивановичем у него дома, куда пришли с председателем совета ветеранов АО «Локомотив» Людмилой Павловной Красноштановой.

В скромном жилище ветерана чистенько, прибрано. Чувствуется заботливая рука.

– Дети приходят, помогают по дому, готовят еду, – говорит Анис Иванович. – Сам-то я какой уже работник?

В свои 88 лет пенсионер старается по возможности держаться бодрячком, больше двигаться, пусть даже в пределах квартиры, чтобы не обременять лишний раз родных своими нуждами. Наверное, это черта присуща людям старой закалки, познавших цену жизненных тягот.

– Родом я из села Кирова Смоленской области, – рассказывает пенсио­нер. – Лет шесть мне было, когда умерли родители, и меня отдали в детский дом, где я и вырос. После восьмого класса нас направили в Мичуринское железнодорожное училище в Подмосковье. Позже, в 1944-м, когда мне исполнилось 18 лет, меня распределили в город Саратов, помощником машиниста. Я бы пошел воевать, но железнодорожников тогда не хватало, их старались на фронт не брать, многие имели бронь…

Нужно отдать должное нашему пожилому собеседнику. Несмотря на то что здоровье, память уже совсем не те, что прежде, и многие детали событий военного лихолетья постепенно утрачивают свои четкие контуры, ветеран в воспоминаниях старается не упустить важного. А отдельные эпизоды из фронтовой жизни, хранящиеся в глубинах его памяти, времени остались неподвластны. Да и как можно забыть те минуты, которые когда-то казались последними, а из той передряги, возникавшей во время бомбардировок, артналетов и обстрелов, уже нет выхода. Железнодорожные составы, груженные военной техникой и боеприпасами, курсировавшие на прифронтовой линии, становились объектами массированных атак противника, который всячески старался помешать обеспечению советского фронта вооружением. В такие моменты, рассказывает помощник машиниста, поезда нередко останавливали, чтобы успеть найти людям укрытие.

В один из таких авианалетов, в 1944-м под Брестом, Анис Иванович получил тяжелое ранение, контузию, после которых долго лечился в госпитале.

– Я тогда собирался сцеплять локомотив с вагонами, и в этот момент откуда ни возьмись налетели фашистские самолеты. Как черные вороны, они кружили над нами, а от ударов бомб вокруг разрывалась земля. Было страшно. Словами это чувство трудно передать. Я увидел, как загорелся один из вагонов, и через мгновение один из снарядов взорвался рядом со мной…

Из брестского госпиталя Аниса Рогина выписали уже к концу вой­ны, а спустя время он и еще пять десятков человек были направлены в тыл, в казахстанский город Атбасар, в 23-ю паровозную колонну. А еще через пару лет он, выучившись на машиниста, прибыл для работы в целиноградское железнодорожное депо. С тех пор со степной земли, ставшей ему родной, он уже никуда не уезжал. Сорок лет верой и правдой служил локомотивному депо. Работал и после выхода на пенсию. За свою трудовую жизнь ему доводилось управлять и паровозом, и тепловозом, водил грузовые, пассажирские поезда. Причем, как подсказывает в ходе разговора Людмила Павловна, ветеран в депо по праву считается одним из самых дисциплинированных машинистов, к работе которого даже не было ни одного серьезного нарекания. И ему доверяли самые сложные участки.

– Для оценки работы машиниста существует скоростемерная лента, на которой видно, как проходила поездка. Это вроде бортового самописца в самолетах, – поясняет тонкости работы председатель совета ветеранов. – При расшифровке на ней все видно – скорость, время, расстояние. Рука машиниста все время должна быть на контроллере. И если он уснул или нарушил скорость, это сразу отражается на ленте. Так вот у Аниса Ивановича эти скоростемеры всегда были чуть ли не образцовыми.

С супругой Ниной Зиновьевной, к сожалению, ушедшей от нас в 2001 году, Рогины вырастили сына Владимира и двоих дочерей – Галину и Ольгу. Подрастают 6 внуков, 7 правнуков. Каждый год 9 мая семья собирается вместе, чтобы поздравить отца и деда с великим праздником. В этот день ветеран надевает парадный костюм с многочисленными наградами, среди которых орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали к годовщинам Победы, в том числе «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков», за освобождение Белоруссии, множество нагрудных знаков.

Каждая награда – ветерану дорога, поскольку досталась огромной ценой – жизнями миллионов людей.

– Такого больше не должно повториться, – с беспокойством говорит фронтовик. – Мы воевали за мир, и я не хочу, чтобы мои внуки брали в руки оружие.

Гуляим ТУЛЕШЕВА, Астана