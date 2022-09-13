Пути медийной дипломатии

Что ждет традиционные СМИ в эпоху расцвета «социальных медиа»? Как добиться такого качества контента, чтобы он был интересен широкой аудитории? Каким должен быть современный журналист? Об этом и многом другом шла речь на VII Каспийском медиафоруме.

Единое пространство Каспия

«Каспийские медиа. Молодежное измерение» – так звучала тема нынешнего форума журналистов, политологов, блогеров, экспертов, ученых, представителей государственных и общественных организаций. На него собрались более 500 участников (почти вдвое больше, чем в прошлом году) из Ирана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, России, Беларуси, Узбекистана и Молдовы. Организатором масштабного медийного мероприя­тия по традиции выступило правительство Астраханской области при поддержке Администрации Президента РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Посетить солнечную Астрахань, где, кстати, проживает немало этнических казахов, по приглашению Центра международных исследований «Каспий – Евразия», политологического центра «Север – Юг» и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран – участников СНГ довелось и мне. Удалось побывать в историческом Астраханском кремле, попасть на празднование 464-летия города, сполна вкусить местное гостеприимство... А главное – принять участие в актуальной дискуссии о современных медиа, наиболее значимых трендах и вызовах мировой информационной повестки.

В свете меняющейся геополитической ситуации в мире на первый план выходят вопросы поиска новых связей между государствами, развития новых путей взаимодействия. Каспийский медиафорум служит одной из отправных точек в этом поиске, предоставляет шанс расширить и укрепить межрегиональное и международное сотрудничество.

На торжественном открытии губернатор Астраханской облас­ти Игорь Бабушкин напомнил, что его регион – крупная геостратегическая территория на Каспии, стратегически важный транспортный узел, центр пересечения экономических интересов многих стран.

– Сегодня сотрудничество на Каспии выходит на новый уровень. Активизирована работа по развитию международного транспортного коридора Север – Юг, увеличились транзитные поставки, расширяются форматы взаимодействия. Все страны заинтересованы в развитии парт­нерства и взаимного доверия, и весомый вклад в это вносит обмен важной информацией. Именно поэтому формирование единого информационного пространства на Каспии должно быть продолжено. Оно будет способствовать развитию экономик наших стран и повышению благосостояния граждан, – сказал Игорь Бабушкин.

Заведующий политическим отделом посольства Казахстана в РФ Альжан Турсункулов отметил, что Каспийский макрорегион – это нечто большее, чем просто море и его прибрежные страны. Это регион мира, взаимного доверия и сотрудничества. В качестве политического базиса с 2002 года проходят саммиты глав Прикаспийских государств, на одном из которых, в 2018-м в Актау, была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

– Мы вместе решаем такие задачи, как безопасность судоходства, охрана окружающей среды, рациональное использование и сохранение биоресурсов. Большой потенциал имеется в сегменте предпринимательства – Касым-Жомарт Токаев предложил создать Прикаспийский продовольственный хаб, – сообщил Альжан Турсункулов. – За последние годы взаимодействие Астрахани с регионами Казахстана вышло на новый качественный уровень. По итогам 2021 года взаимная торговля составила 16,8 миллиона долларов. Наша страна исходит из того, что Каспийское море из водного барьера, с географической точки зрения разделяющего страны, должно превратиться в нечто связующее, усиливающее потенциал наших экономик.

Поспевать за трендами

В этом году особый акцент медиафорума был сделан на молодежной политике. Сегодняшняя молодежь умеет мыслить рационально и стратегически, активно развивает инновации, производит интеллектуальные и материальные ценности. Именно молодому поколению в ближайшие годы определять и формировать информационную повестку и тренды в медиасфере.

По мнению референта управления Президента РФ по межрегио­нальным и культурным связям с зарубежными странами Алексея Власова, с первой встречи Каспийский медиафорум превратился в знаковое для всего региона мероприятие, которое собирает представителей ведущих СМИ прикаспийских государств, авторитетных экспертов и молодых журналистов.

– Творческое общение, создание совместных проектов, участие в конкурсах и медиадебатах создает фундамент устойчивого развития региона, и значимость этих контактов трудно переоценить. Хоть мир сейчас и сетевой с точки зрения распространения информации, но прямые коммуникации никакими онлайн форматами заменить невозможно. Я рассматриваю форум как уникальную возможность общения, выстраивания новых отношений и передачи лучших практик, – сказал он на церемонии открытия.

Общая тема – образ будущего. Важно задуматься, в какой степени этот образ станет близок нашим странам через 10–15 лет, к каким ценностям молодые люди устремятся, будут ли размыты ценностные ориентиры настолько, что мы просто не сможем понимать друг друга. По мнению Алексея Власова, это главный вызов, который сейчас существует, в том числе и для профессионального журналистского сообщества.

Действительно, способов получения доступа к информации становится значительно больше, ее объемы растут, при этом у людей нет достаточно времени, чтобы отсортировать факты, проанализировать и сделать выводы.

Время, которое люди тратят на получение информации, будет только расти, это базовая потребность человека. Поэтому возрастает конкуренция за внимание, что усложняет работу журналиста и призывает его к креативности.

Еще одна общая для всех нас цель – защита сознания молодых людей от вредоносной информации. Современному человеку необходимо уметь работать в медиасреде, фильтровать информацию, критически мыслить, уметь защищать свои цифровые данные. Все более расширенные требования предъявляются и к журналисту. Медиаграмотность становится основой профессиональной компетентности.

Нашим странам необходимо формировать и защищать свое медиапространство, так как соз­дать глобальное равноправное не получилось. Такое мнение на пленарной сессии «Тренды и вызовы массовых коммуникаций: Россия, мир, Прикаспий» высказала директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Технологически мы все еще объединены, но стремление взять медиаглобализацию под контроль породило кризис доверия, который достиг каждого конкретного потребителя.

Тем не менее роль традиционных СМИ по-прежнему высока, особенно во времена информационного хаоса. На журналистах лежит особая ответственность за освещение того или иного явления, требуется беспрекословное соблюдение журналисткой этики.

– Не могу сказать, что на фоне развития соцсетей традиционные медиа сдают позиции. Другое дело, что нам надо успевать за трендами, отвечать на вызовы, – высказал свое мнение Джейхун Гулиев, главный редактор программ на русском языке Азербайджанского телевидения. – Несмотря на развитие блогерства, уход журналистики в народ, нельзя сказать, что это полностью нас испортило. Да, надо бороться с фейковыми новостями, повышать медиагра­мотность, но традиционные медиа остаются популярными. Просто газеты больше читают в электронном виде, и ничего плохого в этом нет.

Глава дирекции мультимедийных центров Международного агентства и радио Sputnik Андрей­ Благодыренко в качестве трендов медиасферы назвал мультиплатформенность и мультиканальность. Соцсети и видео – наше все! Лучше всего сегодня «заходит» видео, люди не хотят читать большие тексты. К тому же, если несколько лет назад 60% информации мы получали с компьютера, то теперь 90% – с мобильных устройств. Поэтому любой продукт должен быть адаптирован под смартфон. А журналисты должны пользоваться им так же, как ручкой и диктофоном.

Такого же мнения придерживается главный редактор МИА «Каз­информ» Бибинор Танельбаева.

– Нам нужно менять стиль работы. Корреспондент должен быть еще более мобильным, думать быстрее, и не только писать, но быть еще и мобилографом, фотокорреспондентом, оператором, чтобы уметь преподносить свою работу в социальных сетях. Соцсети не просто будут существовать наряду с традиционными СМИ, но и станут главным источником информации, – считает она.

Меняться нужно и газетчикам, уверен заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.

– Как глупо говорить, что газеты не нужны, так же глупо думать, что они не должны использовать все современные способы подачи информации, – сказал он на своем мастер-классе для молодых журналистов.

А еще добавил, что писать журналистские тексты следует без сложноподчиненных предложений, и главное – честно отвечать себе на вопрос: что я хочу сказать своим текстом, для чего я пишу?

Есть лидеры мнения, но диктует потребитель

На полях VII Каспийского медиа­форума состоялся медиаконвент «Аналитическая журналистика сегодня». Студенты и молодые журналисты приняли участие в тренингах и мастер-классах на темы «Производство аналитического материала», «Как писать доступно для онлайн-изданий», «Как делать специальный репортаж», в деловой игре-тренажере «Редакция 24⁄7». Отдельная сессия была посвящена развитию кинематографа в Прикаспийских странах и сращиванию медиа и кино посредством цифровых платформ.

Молодежи удалось пообщаться с такими именитыми журналис­тами, как спецкор телеканала «Россия-24» Александр Лукьянов, секретарь Союза журналистов РФ Юлия Загитова, создатель курсов «Текст.Ты», лауреат высшей телевизионной премии «Тефи-регион» Светлана Лобанова. Говоря о трендах, они тоже подчерк­нули, что соцсети дают больше возможностей – для выхода за рамки своего региона, выбора форматов работы. Современное СМИ должно присутствовать на разных площадках и каждую использовать по-своему.

Журналисту же нужно создавать собственный бренд в социальных сетях, чтобы продвигать свои публикации. Конечно, возникают трудности – где взять время на создание контента и как не наломать дров в Интернете.

– Люди воспринимают страницу в соцсетях как личный дневник, хотя это медиа имени тебя, и надо понимать, что это медиа должно складывать о тебе нормальное мнение, – учила начинающих журналистов Юлия Загитова. – Аккаунты в соцсетях – мощный инструмент, способ рассказать о себе большой аудитории.

Одна из интересных дискуссий состоялась в ходе дебатов «Смыс­лы VS формы 2022».

Как известно, все медийщики борются за привлечение и удержание внимания своей аудитории, но что при этом важнее – смысл или форма?

Российский журналист и политолог Алексей Чадаев считает, что если есть много смысла, но ты не в состоянии его донести, или налицо изобилие ярких форм, но при этом имеется радикальный дефицит базового сообщения, то ты не удержишь аудиторию.

Представитель RUTUBE Алексей Федоров встал на защиту формы. Он уверен, что бессмыс­лицы не существует вообще. И что такое смысл – что вкладывал автор или что поняла аудитория? Первична все-таки форма, но не бывает одного без другого. Прогресс порождает новые каналы телекоммуникаций, и частота их появления намного выше частоты появления новых смыслов.

Руководитель проекта «Инфоштаб» Александр Алымов уверен, что в медиабизнесе изначально все-таки нужно придумать то, о чем мы будем говорить, и лишь потом облекать это в форму. Но форма, по мнению первого проректора Университета журналис­тики и массовых коммуникаций Узбекистана Санджарбека Рашидова, часто опережает смысл, и пока мы не будем развивать медиа­культуру и медиаграмотность, эта проблема будет оставаться.

Мир изменился до неузнавае­мости. Изменились и формы подачи информации. Печатные издания переходят в онлайн-формат. Представители поколений Y и Z смотрят сто коротких роликов вместо полуторачасового документального фильма. Медиа переживают кризис доверия, из-за избытка информации людям трудно найти для себя правду.

– Журналисты, к сожалению, превратились в обслуживающий персонал. Блогеры сильно наступают на пятки традиционной журналистике. Не важно, есть смысл или нет, – они просто дают то, что интересно аудитории, – заявил руководитель аналитической группы Студии общественно-политических программ AzTV Фаик Гусиев, чем вызвал аплодисменты профессиональной аудитории. – Я хочу, чтобы журналистикой занимались люди умные, которым не безразлична судьба человечества.

Все формы и смыслы – это воп­рос восприятия, уверен ведущий программы «Большая неделя» на телеканале «Хабар» Денис Кривошеев. Ничего не поменялось со времен Римской империи – всем нужен хлеб и зрелища. И спорить бесполезно: победит потребитель, который диктует нам, что делать.

– Сегодня в контенте побеждают те, кто показывает короткие бессмысленные формы. Я призываю журналистов перестать искать какие-то вызовы во всем, что происходит, и продолжать делать то, что они делают, – подытожил­ обсуждение казахстанский журналист.

Победа за Казахстаном!

Два дня величественный Аст­раханский государственный театр оперы и балета гудел как улей. Участники медиафорума фотографировались у гигантского астраханского арбуза, спешили с одной полезной встречи на другую, записывали интервью у пресс-стены и обменивались контактами.

Немало журналистов приехали из Казахстана. Причем один из них – корреспондент национального телеканала Qazaqstan Жандос Темиргалиев – за главной победой в конкурсе «Каспий без границ». Он представил жюри серию репортажей о дружбе Астраханской области и приграничных регионов Казахстана.

Конкурс журналистов традиционно становится ключевым событием Каспийского медиафорума. В этом году поступило свыше 160 заявок от 44 номинантов из Азербайджана, Казахстана, России, Ирана и Туркменистана.

Отмечены и другие казахстан­цы. Призовые места заняли: в номинации «Человек и море» Светлана Новак из газеты «Прикаспийская коммуна»; в номинации «Открывая страны Каспия» Аружан Акшабаева (телеканал Caspian News). Специальные призы вручили блогерам Виктору Сутягину, Азильхану Вахитову и Темирлану Султангазиеву за серию роликов об исторических и природных достопримечательностях нашей страны.

Следующий Каспийский медиа­форум состоится ровно через год, и, кстати, возможно, уже в другой стране. По крайней мере, такие приглашения на полях форума от гостей теплой Астрахани прозвучали.