Пути решения застарелых проблем казахстанского сельского хозяйства назвал Ахылбек Куришбаев

АПК в условиях рыночной стихии

Несмотря на внимание, которое государство уделяет развитию сельского хозяйства, его потенциал пока так и не может как следует раскрыться. Виной тому пренебрежение вопросами продовольственной безопасности, недостаток квалифицированных кадров, неумелые управленцы. О некоторых путях решения застарелых проблем в отечественном АПК в интервью «Казахстанской правде» рассказал депутат Сената Парламента, секретарь Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Ахылбек Куришбаев.

– Главная задача агропромышленного комплекса – полное само­обеспечение основными продуктами питания. Однако в настоящее время многие страны с этой задачей уже не справляются, их прод­безопасность пошатнулась. Наше Правительство делает немало для стабилизации ситуа­ции. Что, по вашему мнению, необходимо еще предпринять?

– Действительно, сейчас люди озабочены ростом цен на продовольствие. Многие семьи едва сводят концы с концами, затрачивая почти все свои доходы на питание.

Мы понимаем всю сложность и беспрецедентность ситуации, сложившейся на рынке продовольствия, и поддерживаем свое­временные действия Правительства. Однако нужно осознавать и то, что, вводя запрет и квоты на экспорт сельскохозяйственных товаров, можно довести фермеров до банкротства и свернуть развитие отечественного АПК. Нам не хватает системности в этих вопросах.

Говоря о продовольственной безопасности, я бы выделил два основных момента.

Первый. На законодательном уровне необходимо более точно определить понятие «продовольственная независимость». Нынешняя формулировка не в полной мере соответствует реальности. Есть виды продукции, чьи объемы производства сегодня превышают потребности внутреннего рынка по физиологическим нормам потребления, хотя на самом деле страна все еще остается импортозависимой по ним.

Здесь нужно по-новому подойти к определению самих физиологических норм потребления с применением другой методики. Возможно, надо будет их пересмотреть с учетом изменения типа питания людей, уровня покупательской способности и других факторов.

Иными словами, необходим не только глубокий научный анализ, но и новые подходы к прогнозированию изменения уровня потребления населением тех или иных видов продовольственных товаров.

Второй момент касается разработки четкого механизма действий государственных органов по обеспечению продовольственной безопасности. На сегодняшний день госструктуры в основном заняты тем, что реагируют на уже возникшие ситуации, а не на применение мер упреждающего характера. Например, путем регулирования объемов производства основных социально значимых видов сельскохозяйственной продукции и их реализационных цен с использованием существующих экономических рычагов.

Во всех развитых странах эти вопросы давно отрегулированы, прежде всего, за счет установления долгосрочных хозяйственных связей, развития форвард­ных и фьючерсных контрактов по фиксированным ценам. Поэтому-то у них стабильны объемы поставок на внутренний рынок продовольственных товаров практически по фиксированным ценам.

– Можем ли мы соз­дать у себя такую систему?

– Считаю, что это вполне возможно.

– Ахылбек Кажигулович, немало нареканий высказывается по поводу механизмов субсидирования АПК. Выявлены коррупционные нарушения при выделении субсидий. Каким должен быть эффективный механизм господдержки?

– В настоящее время сельхозтоваропроизводители, получая субсидии, не несут никакой ответственности за состояние внутреннего продовольственного рынка, за рост цен на продовольственные товары. Более того, по многим направлениям система субсидирования превратилась в процедуру простой раздачи бюджетных денег. Она продолжает оставаться несовершенной, сложной, с высокими коррупционными рисками и низким уровнем эффективности.

В то же время внутренний продовольственный рынок по ряду социально значимых продовольственных товаров до сих пор остается импортозависимым, и в росте инфляции продовольственные товары играют ведущую роль. Каждый раз в период обострения ситуации на внутреннем продовольственном рынке Правительство пожарными методами принимает непопулярные решения, вводя квоту на экспорт сельхозпродукции или же вовсе закрывая границу, проводя тотальную проверку оптовых и розничных цен, используя весь арсенал контролирующих органов.

А ведь все эти огромные средства, выдаваемые сельхозтоваропроизводителям в качестве субсидий, можно было бы успешно использовать для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

В этой связи предлагается следующее. Во-первых, необходимо пересмотреть цели и задачи субсидирования. Субсидии, на наш взгляд, должны иметь стимулирующий характер и быть нацелены на увеличение объемов производства продукции, снижение ее цены, а также выступать одним из основных сдерживающих факторов инф­ляции.

Во-вторых, необходимо оптимизировать направления субсидирования, отменив его неэффективные и подверженные высоким коррупционным рискам и фальсификациям виды.

В-третьих, следует перенаправить субсидии с промежуточных технологических процессов, не имеющих индикативных показателей для оценки эффективности, на конечную продукцию, параллельно увязав субсидирование с решением существующих проблем стабилизации цен на продовольственные товары.

Что касается промежуточных технологических процессов, то их можно сделать обязательным условием получения субсидий за конечный результат.

В-четвертых, в настоящее время основная часть сельских товаропроизводителей работает в условиях рыночной стихии, не имея постоянных рынков сбыта выращенной продукции по стабильным ценам. В основном по этой причине у наших фермеров все еще преобладает порочная психология ожидания высоких цен и поиска случайных покупателей. При такой ситуации говорить о стабильности внутреннего продовольственного рынка даже не стоит.

– Должен же быть разумный выход из нее?

– Для решения проб­лемы предлагается создать экономические условия для развития кластеров в АПК, используя для этого возможности субсидирования. В частности, можно было бы сделать обязательным условием для получения субсидий поставки выращенной продукции на внутренний продовольственный рынок по форвардным контрактам и по фиксированным ценам (рыночная цена за минусом получаемых субсидий). При этом за счет авансирования форвардных контрактов параллельно решались бы проблемы пополнения оборотных средств сельских товаропроизводителей.

Данный механизм выгоден еще и тем, что государство, имея гарантированные объемы поставок продукции на внутренний рынок в рамках программы субсидирования, может отказаться от применения вышеуказанных мною непопулярных мер, и тем самым повысить предсказуемость отечественного агробизнеса, ориентированного на экспорт.

Все эти моменты требуют внесения соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство.

– А как обстоит дело с сельскохозяйственной статистикой? Ведь очень важно иметь объективную информацию о наличии и производстве в стране сельскохозяйственной продукции.

– Да, вы совершенно правы. При обеспечении продовольственной безопасности страны очень важно иметь достоверные статистические данные. О несовершенстве и искажениях в системе сельскохозяйственной статистики я неоднократно говорил, направлял Правительству депутатские запросы. Однако здесь до сих пор нет реальных сдвигов.

В условиях отсутствия ответственности респондентов за предоставленные в статорганы данные трудно мониторить ситуацию на внутреннем продовольственном рынке и, соответственно, принимать верные управленческие решения. И если эту проблему мы не решим, то всегда будем работать вслепую.

– Ахылбек Кажигулович, как правило, продовольственную инфляцию мы связываем с импортом товаров. Но сейчас можно привести немало примеров, когда импорт­ная продукция оказывается дешевле, чем казахстанская. Почему так происходит?

– Да, в частности, российская пшеница стоит гораздо дешевле, чем казахстанская. Конечно, здесь есть и внешние факторы, но себестоимость зерна у наших соседей ниже. Так, за последние 15 лет урожайность яровой пшеницы в России увеличилась на 30%, а у нас – только на 15%.

Почему так случилось? Мы все эти годы пренебрегали важностью развития отечественной аграрной науки, считая, что все можем купить за границей. Сейчас до 70% сортов семян зерновых, а по ряду культур и до 100% завозим из других стран.

В этом году из-за закрытия границ Россией наши фермеры чуть не остались без семян. А что будет дальше? Нужно откровенно признать, что продовольственная безопасность страны по технологической независимости отрасли нами уже утеряна.

Вместе с тем мы должны понимать: как бы ни менялись министры сельского хозяйства, ситуация в отрасли кардинально не изменится. Наше сельское хозяйство и наше село могут подняться только за счет притока сюда современных кадров и внедрения в производство новых агротехнологий.

Как говорят наши зарубежные партнеры, в казахстанской аграрной науке есть две проблемы. Во-первых, отсталая система организации научных исследований и подготовки кадров. Они имеют ввиду их разрозненность, устаревшие методы исследований и то, что в науке у нас больше начальников, чем ученых. Во-вторых, хроническое недофинансирование аграрных научных исследований.

– И как эти вопросы решаются в развитых странах?

– Самой передовой моделью организации науки и самым коротким путем подготовки современных кадров признаны исследовательские университеты, где в единую систему интегрированы вуз – НИИ – опытное хозяйство, то есть аудитория – лаборатория – поле.

Нашим аграрным вузам необходимо перейти на международные образовательные программы и двойной диплом с ведущими в мире аграрными университетами. А в научно-исследовательских институтах требуется пересмотреть научные программы, направив бюджетные средства, в первую очередь, на трансферт из других стран готовых агротехнологий и адаптации их к нашим природным условиям. В селекции сельскохозяйственных животных и растений важно перейти на современные молекулярные методы исследований с использованием мирового генофонда.

При этом хочу отметить, что речь не идет о слиянии НИИ с вузом. Все научные учреждения сохранят свой прежний юридический статус.

Вместе с тем нигде в мировой практике нет примеров, чтобы над исследовательскими университетами создавалась административная надстройка. Мы не должны государственные средства, направленные на финансирование ученых, тратить на содержание чиновников.

На финансирование всей аграрной науки выделяется чуть больше 8 миллиардов тенге, а на финансирование ее административной надстройки – Национального аграрного научно-образовательного центра – 550 миллионов тенге! Для координации работы вузов и НИИ достаточно создание департамента науки в Министерстве сельского хозяйства.

Такую апробированную в мире и самую эффективную систему научного обеспечения АПК мы предлагаем уже в течение десятков лет. В свое время был даже разработан проект международного аграрного центра.

Сейчас все уже убедились, что дальше не обращать внимания на аграрную науку и подвергать риску развитие агропромышленного комплекса страны нельзя. Пора от слов переходить к реальным делам. Поэтому мы обратились к Правительству с просьбой пересмотреть Программу развития аграрных исследовательских университетов, заложив необходимые бюджетные средства на реализацию долгосрочного договора с ведущими в мире университетами-партнерами, модернизацию учебно-экспериментальной базы для практического обучения студентов, укрепление лабораторного и технического потенциала аграрных НИИ для проведения на должном уровне научных исследований.

Особенно важно обеспечить необходимое бюджетное финансирование научных программ международного уровня для ускоренного создания отечественного генофонда сельскохозяйственных животных и высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, а также трансферта современных ресурсосберегающих агротехнологий. Одновременно необходимо принять новую программу «С дипломом – в село!», предусматривающую усиление мер господдержки и создания привлекательных условий для переезда молодых специалистов с сельскую местность и, по примеру развитых стран, в каждом районе организовать центры по распространению новых аграрных знаний для фермеров.