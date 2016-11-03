Путин дал российское гражданство актеру Стивену Сигалу

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ артиста Стивена Сигала, передает Kazpravda.kz.

Соответствующее указ размещен на сайте Кремля

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединенных Штатах Америки", – говорится в тексте указа.

Ранее Сигал не исключал возможности получения российского гражданства. В частности, актер говорил об этом в сентября во время посещения Южно-Сахалинска.

По словам актера, ему очень нравится в России, так как она имеет богатые культурные традиции и здесь живут друзья, которые его любят и ждут.

