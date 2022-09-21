Путин объявил частичную мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября 2022 года, передает Kazpravda.kz.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых Сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции", – сказал Путин в обращении к россиянам.

По его словам, указ о частичной мобилизации уже подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября 2022 года.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность, боевой опыт. Ни о какой мобилизации и призывов студентов речи не идёт. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов – 1,1% от общего мобилизационного ресурса, который составляет 25 миллионов.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении к гражданам Украины сообщил, что ситуация на передовой четко свидетельстует о том, что инициатива - за Украиной.

"Наши защитники очень аккуратно и очень храбро выполняют задачи, которые ставит перед ними командование. (...) Спасибо вам! Спасибо всем нашим героям! Больше поддержки для Вооруженных Сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для СБУ, Нацгвардии, полиции, пограничников – для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность", – сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Украины принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности. Зеленский начал свое выступление с напоминания о Всеобщей декларации прав человека.

"Каждый человек в мире должен быть лишен голода и даже его угрозы. Любое государство, провоцирующее голод, пытается поставить защиту народа от голода в зависимости от улыбки фортуны или милости какого-либо диктатора, должно получать от мира жесточайшую реакцию", – дополнил президент Украины.

Он также напомнил, что Украина - та страна, которая потеряла миллионы людей вследствие голодомора.

"Мы на самом деле понимаем, что означают слова "продовольственная безопасность", что такое право на защиту от голода, что такое право на еду", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее в Нью-Йорке Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности и призвал активизировать усилия по противодействию глобальному голоду.

В своем выступлении Глава государства отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является одной из самых насущных проблем, стоящих сегодня перед миром. Он подчеркнул, что с момента последней встречи в таком формате в 2019 году число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия, возросло со 135 до 345 млн человек.

Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан и впредь намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для борьбы с глобальным дефицитом продовольствия.

Президент выступил за реализацию Черноморской зерновой инициативы, указав на важность исключения продовольствия и удобрений из-под всех санкций и ограничений, обеспечения их поставок в беднейшие страны.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на транзитно-транспортных возможностях Казахстана, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора.