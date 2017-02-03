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Путин освободил от должностей 17 генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 17 генералов силовых ведомств, в основном из МЧС России. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Освободить от занимаемой должности генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Агафонова, директора Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", – говорится в документе.

Также от должностей освобождены директор департамента территориальной политики МЧС генерал-полковник Юрий Ковалев, глава МВД по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор полиции Казимир Боташев, первый замначальника Дальневосточного регионального центра МЧС генерал-майор Олег Волынкин, начальник Северо-Западного регионального центра МЧС генерал-майор Игорь Горбатенко, начальник Северо-Кавказского регионального центра МЧС генерал-полковник Николай Литюк, прокурор Ярославской области государственный советник третьего класса Юрий Верховцев, руководитель следственного управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре генерал-майор Аркадий Сынгаевский и ряд других.

Этим же указом на должности замглавы МЧС РФ назначены Владлен Аксенов и Павел Барышев.

Аксенов руководил военизированной горноспасательной частью и ликвидировал крупные аварии в шахтах. Барышев возглавлял Академию гражданской защиты МЧС России.

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