Путин поблагодарил Президента Казахстана за инициативы в сфере интеграционных процессов

Глава государства провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической, топливно-энергетической, космической и культурно-гуманитарной областях.
Президенты Казахстана и России также рассмотрели ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.
Нурсултан Назарбаев отметил, что совершает свой первый официальный визит за пределы страны после избрания на пост президента Казахстана.
"Мы вместе работаем больше 15 лет, за эти годы укрепились отношения Казахстана с Россией. Мы с вами подписали Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, в рамках которого находят решение многие вопросы. Мы создали Евразийский экономический союз. Несмотря на то, что в условиях мирового кризиса торговля между нашими государствами "проседает", считаю, что ЕАЭС имеет большие перспективы. Двусторонние отношения между Казахстаном и Россией развиваются согласно договоренностям", – сказал Глава государства.
Президент Казахстана также поздравил российского лидера с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.
В свою очередь Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с убедительной победой на выборах, выразив надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между двумя странами.
"То, что произошло в Казахстане за последние годы, и то, как граждане страны реагируют на предвыборные кампании, как они дают оценку тому, что сделано Вами, дорогого стоит. Уверен, что и дальше наши двусторонние связи будут развиваться так же энергично и с таким же результатом, как это было в предвыборные годы", – сказал Президент России.
Путин также поблагодарил Президента Казахстана за инициативы в сфере интеграционных процессов.
"То, что мы сегодня делаем дополнительные шаги по углублению нашего экономического союза, в значительной степени – Ваша заслуга. Помню очень хорошо, как Вы выступили с инициативой создания Таможенного союза, а затем и ЕАЭС. Самое главное, что все, связанное и с развитием самого Казахстана, и с развитием интеграционных процессов, успешно осуществляется", – сказал Президент России.