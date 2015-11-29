Путин подписал закон об использовании казахстанского узла "Балхаш"

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Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Казахстаном об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении. Текст федерального закона размещен на официальном интернет-портале правовой информации, передает Kazpravda.kz.
"Настоящее соглашение заключается на 5 лет и автоматически продлевается на последующие 3-летние периоды, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме не менее чем за 6 месяцев до окончания 5-летнего периода и каждого последующего 3-летнего периода о своем намерении прекратить его действие", – говорится в документе
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Соглашение, в частности, содержит положения о порядке несения боевого дежурства, в том числе совместного, дежурными расчетами узла, соблюдения норм экологической безопасности.
Документ регулирует вопросы пребывания на казахстанской территории российских военнослужащих и других граждан, на которых распространяется действие соглашения.
Так, для работы в воинском формировании уполномоченного органа российской стороны по найму могут привлекаться граждане Республики Казахстан. Вместе с тем трудовые отношения и оплата труда казахстанцев регулируется законодательством Российской Федерации.
Узел "Балхаш" является элементом российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), расположен в Карагандинской области Казахстана и предназначен для ведения непрерывной разведки космического пространства в зоне своего действия, автоматического обнаружения и сопровождения баллистических ракет и космических объектов, а также определения параметров их движения и выдачи информации на командные пункты СПРН.
Объект и ранее находился в пользовании России. Однако указанным соглашением устанавливаются новые границы земельных участков узла "Балхаш".
Как сообщают российские СМИ, военные РФ будут пользоваться узлом на безвозмездной основе.