Путин приедет в Казахстан в середине октября – МИД РК

Глава МИД РК в кулуарах VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий рассказал, подтвердил ли Президент Российской Федерации Владимир Путин приезд в Казахстан, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Президент России приедет в Казахстан для участия в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также планируется проведение совета глав государств СНГ. Мы ожидаем, что президент России примет участие. В середине октября. Мы ожидаем официального подтверждения», - ответил Мухтар Тлеуберди.

Он добавил, что в каждый приезд главы государств проводят двусторонние встречи.