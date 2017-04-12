Путин прокомментировал решение Казахстана лишать гражданства за участие в ТО
Президент России прокомментировал решение своего казахстанского коллеги о лишении гражданства за участие в террористических организациях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24".
"В соответствии с российской Конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и, я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время", – заверил российский лидер в интервью.
Ранее телеканал взял интервью у Нурсултана Назарбаева, в котором Глава государства рассказал о роли ОДКБ, борьбе с терроризмом и экстремизмом. В частности, он рассказал, что казахстанцев будут лишать гражданства за вступление в запрещенную в ряде стран, в том числе и в Казахстане, группировку ИГ.
Напомним, соответствующие поправки внесены в Конституцию: "В целях усиления защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан в пункте 2 статьи 10 Конституции предлагается закрепить норму касательно того, что лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан".