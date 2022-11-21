Путин – Токаеву: "Вы получили убедительный мандат доверия от сограждан"

Фото пресс-службы президента РК

На имя Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю переизбрания на пост президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"От сограждан Вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого Вами курса государственного развития. Отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно. Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию", – говорится в телеграмме.

Также Касым-Жомарта Токаева поздравили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.