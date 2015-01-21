В мире

Путин встретился с боевым роботом-аватаром

Марат Манаспаев
Президент России Владимир Путин во вторник, 20 января, посетил полигон оборонного института "Точмаш" в подмосковном Климовске, где познакомился с разработками в области вооружений и робототехники. В частности, главе государства продемонстрировали боевого робота-аватара в действии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Человекообразный робот, управляемый оператором, поразил мишень пятью выстрелами из пистолета и сделал круг на квадроцикле по автодрому. Датчики, с помощью которых управляется андроид, закреплены на его конечностях.

Эта машина является совместной разработкой НПО "Андроидная техника" и Фонда перспективных исследований. По замыслу создателей робота, его функциональные возможности должны быть сравнимы с человеческими. В итоге должен получиться андроид, способный самостоятельно ориентироваться в современной инфраструктуре, передвигаться по пересеченной местности, оказывать первую медицинскую помощь, управлять транспортным средством.

Путину также показали современные образцы экипировки и оснащения бойцов, которая уже используется, в частности, в Сухопутных войсках и десантных подразделениях, и разработки в этой сфере, призванные повысить защищенность военнослужащих на поле боя. Президент осмотрел новое стрелковое вооружение и технику, в том числе снайперское оружие.

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