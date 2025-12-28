Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Политика
340

Президент РФ Владимир Путин в субботу провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в пресс-службе Кремля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Архивное фото: kremlin.ru

Последний раз Путин и Назарбаев встречались в мае этого года.

Позже пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай пояснил, что визит Назарбаева в Москву носил личный характер. Укибай отметил, что Назарбаева и Путина "связывают многолетние дружественные отношения, сохраняющиеся вне зависимости от наличия государственных полномочий". Он также опроверг сообщения, согласно которым Назарбаев покинул Казахстан и проживает в другой стране

#Нурсултан Назарбаев #Владимир Путин #Кремль

