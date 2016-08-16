Путин выразил благодарность Назарбаеву за помощь в восстановлении отношений с Турцией



В ходе встречи главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями касательно наиболее актуальных аспектов региональной и международной повесток дня.



Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин также рассмотрели ход подготовки к предстоящим встречам в рамках Саммита G20, Совета глав государств СНГ и казахстанско-российского форума межрегионального сотрудничества.



Глава государства поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить Сочи, отметив его усилия по развитию регионов России.



Нурсултан Назарбаев выразил удовлетворение темпами двустороннего сотрудничества и подчеркнул стремление Казахстана к его дальнейшему продвижению.



"Считаю, что наши отношения являются образцовыми как в политическом, так и в экономическом плане. За эти годы создано 6 тысяч совместных казахстанско-российских предприятий, которые стали реальным воплощением нашей интеграции в жизнь. Большие надежды возлагаю на предстоящий казахстанско-российский форум межрегионального сотрудничества. Знаю, что это будет значимая встреча в экономическом плане, готовится очень много проектов. Текущие вопросы решаются нашими правительствами. Задача наших стран состоит в том, чтобы в этих трудных условиях всегда быть вместе и помогать друг другу. Казахстанско-российские отношения, основанные на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и Договоре о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, остаются стабильными. Казахстан и Россия являются надежными соседями и партнерами и все вопросы решают таким образом, как это должно происходить в цивилизованном мире. Рад, что налаживаются отношения России с Турцией", – сказал Президент Казахстана.



В свою очередь Путин поблагодарил Президента Казахстана за усилия, предпринятые в налаживании российско-турецких отношений, отметив его посредническую миссию в урегулировании ситуации.



"Как видим, она увенчалась успехом. Мы искренне стремимся к восстановлению полноформатных отношений с дружественной нам Турцией, с которой у нас на протяжении многих предыдущих лет складывались и сложились уникальные отношения сотрудничества, взаимодействия. Последний визит Президента Турции Реджепа Эрдогана в Россию подтвердил наш обоюдный настрой на полноценную работу не только по восстановлению, но и по развитию наших двусторонних связей. Вам за это большое спасибо", – сказал Президент России.



Кроме того, Путин обратил внимание на успешное развитие стратегического партнерства между Казахстаном и Россией по всем направлениям.



"Конечно, мы сталкиваемся и с трудностями, особенно в экономике, в условиях нестабильности на мировых сырьевых рынках и валютных колебаний у нас наблюдается спад. Вместе с тем в физических объемах он не такой значительный – всего 7 процентов. Это то, что мы, безусловно, можем с вами преодолеть, имея в виду созданные механизмы сотрудничества, а они у нас достаточно эффективно работают", – заключил Путин.