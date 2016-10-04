Статьи Путин Ксения Воронина

Путин

Хотел бы отметить, что сегодняшняя встреча проходит по инициативе президента Казахстана НАНа. И не смотря на то, что вроде бы на пространствах России, в Европе, в мире много подобных форумов, но встреча российских и казахстанских партнеров, на мой взгляд, востребована и это может стать хорошей доброй традицией. Важно, что в этом зале собрались главы крупнейших компаний, представители МСБ. То есть все те, кто непосредственно вовлечен в проекты двустороннего сотрудничества, торгового, инвестиционного взаимодействия и кто держит руку на пульсе экономической интеграции на Евразийском пространстве, в целом. Сегодня, как известно, провели несколько сессий, посвященным вопросам расширения экспорта несырьевой продукции, снижение административных и технических барьеров по пути торговли, формирование единого транспортного и логистического комплекса двух стран. Состоялись многочисленные коммерческие переговоры, по итогам которых подписаны и подготовлены к подписанию документы – солидный пакет таких документов.

Для России Казахстан – это стратегический партнер и союзник. Наше взаимодействие носит многоплановый и всеобъемлющий характер, поступательно развивается по всем направлениям. На высокий уровень вышли двусторонние торговые, инвестиционные связи. В Казахстане накоплено уже 9 млрд долларов российских капиталов, а в Россию вложено 3 млрд долларов из Казахстана. Совместно создано 6 тысяч предприятий, углубляется кооперация практически во всех секторах экономики. Только в прошлом году Казахстан посетили около 150 делегаций российских предпринимателей. Реализуются двусторонние проекты в горной-добыче, машиностроении, судостроении, химической промышленности, в сельском хозяйстве. Казахстан занимает второе место среди торговых партнеров России по СНГ. Есть еще и перспективы, есть куда двигаться дальше. В 2015 году товарооборот составил 15,5 млрд долларов. Да, действительно, объемы взаимной торговли, к сожалению, снизились. Спад вызван, в основном, конъюнктурными факторами, сохраняющаяся нестабильность на глобальных рынках, колебаниями валютных курсов, а также высокая волатильность цен на сырье. Это известные, объективные факторы. Но даже в столь непростых условиях, с помощью делового сообщества обеих стран, мы и дальше будем предпринимать усилия, чтобы вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого развития и роста. Будем и далее содействовать сближению экономик двух стран, созданию предпосылок для запуска новых проектов. Россия и Казахстан уже многого добились в вопросах либерализации о взаимной торговле. Вместе с другими партнерами по Евразийскому экономическому союзу, последовательно устраняем ограничения, препятствующие движению товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Но, вместе с тем, их еще много.

Вчера встречался с представителями российского бизнеса в Оренбурге. Есть казалось бы вещи, которые мы считали давно устранёнными. Это чисто инфраструктурные вещи, связанные с движением этих самых товаров, услуг и капиталов. Элементарные вещи, связанные с переходом границы. Казалось бы, у нас и границы то нет. Нет, всё-таки оказалось она существует, и ограничения существуют, в том числе инфраструктурные ограничения. Со стороны Казахстана была построена дорога из Астаны в Россию, а с российской стороны этого не было сделано ещё. И пункты пропуска являются достаточно узким горлышком для того, чтобы работать так как могли бы работать в полную силу. Всё это предстоит не только обсуждать, но и решать совместно.

Он отметил, что в настоящее время в России ведётся работа по упрощению административных процедур, созданию общего рынка с Казахстаном в области автомобильного, ж/д, воздушного и морского сообщения, улучшению делового климата и так далее. Путин также подчеркнул о реализуемой финансовой поддержке казахстанско-российским бизнес инициативам.

