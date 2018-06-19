ПВАСС уполномочена заявить

Универсальный боец

– Шахта учебная, но условия в ней максимально приближены к реальным, – рассказывает Нуржан Жунусбеков, командир аварийно-спасательного отряда № 3 Восточно-Казахстанского филиала республиканской ПВАСС.

Мы спускаемся за Нуржаном по покатому подземному тоннелю. Темень, холод, зябко.

– Нежарко, – соглашается командир. – И в этом отличие учебного полигона от настоящего рудника. У горняков, наоборот, как правило, жара: чем ниже горизонт, тем выше температура. Наши бойцы регулярно проходят тренировки в тепловой камере.

В глубине выработки мелькают огоньки. Фонарики на касках спасателей выхватывают фрагменты штольни – подобие спортивной трассы с препятствиями. Отрывистые команды, выверенные движения. Отделение отрабатывает эвакуацию травмированного рабочего. Местами выработка сужается, мешают скальные выступы, груды горной породы. Спасателю приходится снимать дыхательный аппарат, проползать в узкий проем самому, протаскивать за собой носилки, снова надевать аппарат… Счет идет на секунды. Действия бойцов доведены до автоматизма.

– Шахта – сложное производство, возможны аварии, – поясняет Нуржан. – Может случиться задымление, начаться пожар, произойти обрушение, поражение током, падение. Спасатели берут с собой оборудование до 24 килограммов на человека в зависимости от того, какой случай. Причем наша задача – доставить пострадавших не только быстро, но еще и правильно – без ухудшения их состояния. Мы постоянно проводим тренировки, люди должны быть в полной физической готовности для работы в условиях загазованности и высоких температур. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою.

…Пробую представить себя на мес­те бойца. Костюм из плотной водоотталкивающей ткани типа брезента, резиновые сапоги, маска с 11-килло­гра­ммовым дыхательным аппаратом. Плюс сумка на 20 с «хвостиком» кило с инструментами, респираторами, самоспасателем, средствами связи, медикаментами, веревками… Ну и сколько бы вы продержались в такой экипировке на 30-градусной жаре?! Две минуты? Три?

– «Устал», «не могу», «боюсь» – таких слов наши ребята не знают, – замечает командир. – Они обязаны прийти на помощь по первому сигналу тревоги. Это универсалы в лучшем смысле слова. При авариях в шахте температура может доходить до 45 градусов. При высокой влажнос­ти и в агрессивной среде кожа при такой температуре начинает скукоживаться. Эти ощущения сложно объяснить, это не та 40-градусная жара, которая бывает на улице. Но наши ребята умеют работать в таких условиях. Они могут оказать первую медицинскую помощь. Если горняков в случае пожара эвакуируют, наши бойцы могут увести на безопасное расстоя­ние шахтную технику. Они знают горное дело и основы химии, чтобы на месте провести экспресс-анализ. Имеют альпинистскую подготовку для передвижения по восстающим выработкам.

…Свет от фонариков на касках все ближе к выходу из шахты. Вот носилки с «пострадавшим» уже на поверхности. Фиксирующие ремни расстегиваются, манекен «Тимоха» благополучно передается в руки медиков. Отделение сработало профессионально. Горноспасатели стягивают с себя маски, по их лицам струится пот.

– Служба особая, специфическая, – поясняет Нуржан. – Мы стараемся брать людей хотя бы с небольшим стажем работы на рудниках, со знанием горных выработок. Вообще, чтобы подготовить профессионального спасателя, нужно от 3 до 5 лет. У нас свой учебный центр. Парень 3 месяца занимается, потом сдает экзамены, год работает с наставником. Каждая смена у нас начинается с четырехчасовой теоретической и практической подготовки. Каждый месяц сдаются нормативы. Выдерживают не все...

Электроника и полоски

Главный ветеран отряда – «Тимоха». Вместе с отделениями на тренировках он прошел огонь, воду и медные трубы. Его вытаскивали с «ожогами» из пламени, «реанимировали» после отравления в задымленной выработке, извлекали из-под завалов, эвакуировали после попадания под высокое напряжение, из ДТП с шахтной техникой…

И все же «Тимоха» значительно моложе горноспасательной службы, за 85 лет существования которой для всех вероятных ЧП разработаны свои регламенты и нормативы. Каждый их пункт, как говорят специалисты, написан опытом кровавых ошибок…

На тренировках отделение добивается такой слаженности, что бойцы понимают друг друга чуть ли не интуитивно.

– Раньше у каждого в нагрудном кармане был свисток, – рассказывает заместитель директора Восточно-Казахстанского филиала ПВАСС Владимир Трофимов. – Число звуковых сигналов – это определенная коман­да: идти вперед, остановиться, помочь в работе, уходить от опас­ности и так далее. Боец в ситуации, когда ничего не видно, на нем маска и разговаривать невозможно, ориен­тировался на свисток командира. И до сих пор в отделениях поддерживается предельная взаимосвязь. Мы приветствуем даже то, что люди годами не меняются. Бойцы должны чувствовать себя одной семьей.

Сегодня костюмы и оборудование горноспасателей обновляются. Замдиректора показывает новый дыхательный аппарат с панорамной маской. Я беру его в руки – большой, глянцевый, похожий на шлем космонавта. «Хорошая видимость, можно разговаривать», – поясняет руководитель.

Здесь же современный теплозащитный костюм. «Можете примерить», – предлагают спасатели. И выдают инструкцию: первым делом надевается дыхательный аппарат с установленным в нем охлаждающим элементом. На аппарат – жилет, в карманы жилета надо не забыть положить хладоагенты в виде ледяных пластиковых брикетов. На жилет натягивается куртка, на голову – шлем. Получается своего рода скафандр, где воздух на 5–7 градусов ниже по сравнению с окружающей средой.

Приходится вежливо отказаться от примерки, мол, сложно вот так сразу. Горноспасатели улыбаются и признаются: в последнее время работу им значительно облегчил технический прогресс. Горно-металлургические компании начали внедрять на рудниках систему позиционирования рабочих. У диспетчера на пульте можно увидеть полную картину: где находится человек, в какой выработке, передвигается он или без движения. Такая система – палочка-выручалочка в случае сильного задымления.

На вооружение восточно-казахстанского филиала, к слову, крупнейшего в республике, недавно пос­тупил прибор поиска, основанный на принципе акустики. Если горняк пошевелится, издаст звук, аппарат его уловит и найдет. «Даже наличие светоотражающих полосок в помощь, особенно в задымленной выработке», – говорят спасатели.

Пожар – самое страшное, что может случиться в шахте. Все рудники Восточного Казахстана старые, сеть выработок может составлять больше 100 км. Этакий подземный город в замкнутом пространстве. В нем продукты горения не рассеивают­ся, а скапливаются, видимость мигом теряется, температура стремительно растет. Даже если где-то загорится обычная фуфайка, могут задохнуться люди.

Держись, брат, до конца

– Обычно сложно понять, где и что загорелось, – поясняет Владимир Трофимов. – Выработка может быть настолько задымлена, что идти приходится на ощупь. На Белоусовском руднике был случай: пришлось тушить на восьмом горизонте, я трогал свой нос и не видел собственной руки! В тот раз мы вывели из огня троих, все остались живы. Всегда есть опасность нарваться на тепловую депрессию – опрокидывание пожара в обратную сторону. Ее необходимо просчитать, чтобы не послать ребят навстречу гибельной струе огня. Безопасность самих спасателей для нас на первом месте. Допускается только оправданный риск. Если горняков в шахте нет, никто не будет рисковать людьми ради нескольких десятков метров горящей подземной крепи. Очаг просто изолируют перемычками, пожар погаснет пассивным способом.

О многих операциях горноспасатели стараются не рассказывать. Эти истории не для рядовых граж­дан. Но если удалось сохранить людям жизни, эти случаи надолго остаются в сердце.

Нуржан Жунусбеков вспоминает, как в Семейском регионе области на Суздальском золотодобывающем предприятии пришлось транспортировать извлеченного из завала рабочего. Травмы были тяжелые. Мужчину положили на доску, зафиксировали ремнями, ввели обезболивающий препарат.

– Всю дорогу я с ним разговаривал, чтобы он не ушел, – говорит спасатель. – Заставлял бороться. Всякие байки рассказывал, что-то придумывал. Говорил: «Давай, брат, держись, не скисай». И человек остался жив, долго реабилитировался. Я потом бывал у него, проведывал.

Другой рассказ о случае на Белоу­сов­ском руднике я услышала от бывшего заместителя директора облфилиала, опытнейшего в Восточном Казахстане горноспасателя, ветерана Владимира Голованова. Трое горняков как-то оказались отрезаны пожаром. Хорошо, у них сработали знания, полученные в той же школе горноспасателей. Нес­мотря на огненную ловушку, мужчины не запаниковали, возвели из подручных средств, тех же фуфаек и вентиляционных рукавов, перемычку. И отсекали сжатым воздухом от бурового инструмента дым и огонь до тех пор, пока не подоспело отделение спасателей. Горняки продержались 6 часов.

– Только мы успели вывести людей, пожар опрокинулся реверсом, – рассказал Владимир Степанович. – Трое суток тушили.

Приватизировать нельзя оставить

О беседе с Головановым требуется рассказать отдельно. Заслуженный работник службы по чрезвычайным ситуациям, ветеран с 35-летним стажем, за плечами которого сложнейшие спасательные операции, специально пришел на встречу с корреспондентом «Казахстанской правды». Его не на шутку встревожила предлагаемая реформа родной службы. Степаныч раскрывает удостоверение горноспасателя и с ударением на каждом слове читает: «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан».

– Министерства! – со значением повторяет он. – Наша работа всегда была государственной. Государство заботилось о своих тружениках и обеспечивало их безопасность.

В Восточном Казахстане горноспасательная служба, отсчитывающая свою историю с 1932 года, всегда, образно говоря, кормила сама себя. Работу государственной ВГСЧ, ранее, кстати, имеющей всесоюзный статус, а позднее – ПВАСС, ставшей предприятием на праве ведения хозяйственной деятельности, оплачивали и оплачивают горно-металлургические компании. Из бюджета не тратится ни одного тенге. Наоборот, служба регулярно перечисляет в госбюджет налоги.

– Так было всегда, – говорит опытнейший специалист. – Мы являемся структурой, исполняющей функции государственной важности, хотя государство нас не финансирует. Чтобы подготовить бойца горноспасательной службы и обеспечить ему нормальные условия работы, требуют­ся затраты. Они давно определены, подсчитаны, и наши заказчики – крупные компании – обеспечивают нас так, как положено.

Сегодня в Восточно-Казахстанской области насчитывается 10 оперативных военизированных горноспасательных взводов, которые закреплены за рудниками «Казцинка», KAZ Minerals и ряда золотодобывающих предприятий. При этом основная работа горноспасателей – это профилактика. Рудник минимум 4 раза в месяц посещают командир отряда и командир взвода, а его замы – ежемесячно 8 раз. Все расписано по графику, проверяются противопожарные материалы, склады, запасные выходы.

– Аварию легче предупредить, чем ликвидировать, – продолжает ветеран. – Это аксиома.

Владимир Степанович волнуется, когда речь заходит о намечаемой реформе ПВАСС. Он подыскивает нужные слова, чтобы высказать свои опасения. Служба не первый месяц значится в списках объектов республиканской собственности, включенных в комплексный план второй волны приватизации.

Мы тут же заходим на сайт МИР. В самом деле месяц, на который намечены торги, – это декабрь текущего года. В графе «статус» значится: проводятся мероприятия по оценке объекта. То есть еще полгода, и у горноспасательной службы появится частный собственник. А в том, что он появится, сомневаться не приходится. Только в восточно-казахстанском филиале на балансе службы числятся около полусотни зданий и сооружений, ремонтно-производственные мастерские, испытательные стенды, лаборатории, учебные центры, мощный автопарк… И вот здесь возникают различные «но»…

Не объект – «голубая фишка»?

Но, собственно, стоит ли тревожиться? Инициатива рыночная, вполне в духе времени, нацеленная на снижение доли участия государст­ва в экономике.

По мнению ее инициаторов, передача ПВАСС в конкурентную среду позволит оптимизировать ее деятельность, в том числе – сократить накладные расходы у горняков и металлургов. При этом нет внятных объяснений, с чего бы это «реформаторы» озаботились накладными расходами частных горно-металлургических компаний, а главное – неясно, как и за счет чего приватизированные горноспасательные службы повысят свою эффективность…

– Считаю идею приватизации горно­спасательной службы пос­пешной и непродуманной, – эмоционально восклицает Владимир Степанович. – Следует оставить за отраслевыми горно-металлургическими предприя­тиями свободу выбора: пусть они сами выбирают, работать ли им с частниками или государственными службами? Для развития конкуренции необходимо сохранить костяк ПВАСС. А в конкурентную среду передать для начала в пилотном режиме аварийно-спасательные службы, обслуживающие заводы и рудники на поверхности. Ибо горноспасатели – специфичная служба! При пожаре в горных выработках температура разогревается до 180 градусов по Цельсию, камни летят, когда начинаешь тушить! Только бойцы ПВАСС способны работать в таких экстремальных условиях, но для этого они каждый день изнуряют себя тренировками.

В свою очередь горно-металлургические компании всегда идут навст­речу горноспасателям, не скупясь на их техническое оснащение, потому что понимают: на кону безопасность людей.

– А что будет после приватизации? – рассуждает Голованов. – Бизнес нацелен на извлечение прибыли. Соответственно, на подготовку спасателей, даже если ее сполна профинансирует компания-заказчик, будет выделяться минимум, на оснащение – минимум. На тендерах по госзакупкам услуг, ориентированных на понижение ценовых предложений, победит та частная компания, что предложит самые низкие цены за услуги горноспасателей. При этом она может и не иметь опыта в этой сфере и в основном заниматься, скажем, спасением на воде…

Не нужно быть пророком, чтобы сказать, что все это весьма плачевно отразится на боеготовности службы. Если сейчас в случае аварии на крупном объекте государственный филиал ПВАСС в течение четырех часов способен в одной точке собрать до 100–150 спасателей, то у частной компании в плане экстренной кооперации с коллегами сразу возникнут непреодолимые сложности. В итоге в первые часы масштабного ЧС, когда можно спасти максимальное число пострадавших, в работе будут от 10 до 25 человек, не более…

К сожалению, подобное уже наблюдалось. В Западном Казахстане нефтяники в прямом смысле обожглись на контракте с частной компанией. Когда возник пожар в рабочем городке, ее спасатели оказались беспомощными. У них не было ни знаний, ни экипировки… В итоге тушить загорание и устранять последствия все равно пришлось ПВАСС.