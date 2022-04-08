Пьяная автоледи ударила три автомобиля в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции мегаполиса.

Всё началось на парковке одного из ночных клубов, где автоледи на BMW ударила машину марки Infiniti и скрылась с места происшествия. Владелец пострадавшего Infiniti вызвал полицию.

А тем временем женщина на спортивной иномарке выехала на проспект Назарбаева, оттуда «против шерсти» повернула на улицу Шевченко. Здесь автоледи ударила «влобовую» такси. От удара в такси сработали подушки безопасности. Пассажиры получили различные ушибы.

Но и на этом лихачка не остановилась. Следуя по Шевченко до проспекта Достык на пересечении с Кунаева, она задела еще одну машину, остановившуюся на светофоре. Затем горе-водитель проследовала вверх до Абая, выехала на встречную полосу, там и была задержана полицейскими.

Женщина оказала стражам порядка физическое сопротивление.

Осмотрев автомобиль, инспекторы обнаружили признаки ДТП: передняя часть авто была поцарапана, отошло крыло, снесено колесо.

Водителя освидетельствовали, выявлено алкогольное опьянение. Девушку отстранили от управления машиной.

Материалы производства направлены в суд. Иномарка помещена на специализированную штрафную стоянку.