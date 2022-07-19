Скриншот с видео instagram.com/zellokulsary/
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"Пьяная" дорожная разметка в Атырауской области рассмешила Казнет (видео)

В Сети появилось видео с кривой дорожной разметкой в Атырауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ATPress.kz.

Автор видеоролика предположил, что дорожную разметку наносили в нетрезвом состоянии. Пользователей Сети позабавил ролик с необычной разметкой.

Данный факт прокомментировали в АО «НК «КазАвтоЖол».

«По данному видео сообщаю, что дорога, изображенная на ней, не республиканского значения. На видео изображена местная сеть, то есть относится к местному исполнительному органу (акимату). Напоминаю, что АО «НК «КазАвтоЖол» строит и реконструирует трассы республиканского значения», – отметила пресс-секретарь КазАвтоЖола Ляззат Стамгазиева.

Как оказалось, видео было снято в Курмангазинском районе. В районном акимате пояснили, что в микрорайоне Шипажай ведутся работы по прокладке инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газ, вода, электросети, дороги) для граждан, стоящих в очереди для получения земельных участков под ИЖС.

«На видео автомобильная дорога с незавершенными строительными работами. Подрядная организация, осуществляющая строительство, ТОО «Қарағанды жолдары». Указанные работы заказчиком до сих пор не приняты», – ответили в пресс-службе акимата Курмангазинского района.

В ведомстве заверили, что «после завершения всех работ дорожная разметка будет исправлена за счет подрядчика».

 

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