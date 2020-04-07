Происшествия
Пьяная компания напала на полицейских в Алматы
Айдана Демесинова
В Алматы пьяная компания напала на полицейских, не желая прекращать уличное застолье. Это произошло вечером 6 апреля в Ауэзовском районе города, сообщает Polisia.kz.

Как стало известно, в ходе патрулирования вверенного участка во дворе одного из домов в первом микрорайоне участковые инспекторы заприметили группу мужчин, распивавших спиртные напитки. Причем, импровизированный пикник они развернули на детской площадке. На замечание собравшиеся отреагировали агрессией, они ни в какую не хотели мириться с правилами режима карантина и на тонах отстаивали свою правоту.

"Во время попытки доставить фигурантов в управление полиции пятеро мужчин набросились на полицейских. В результате злоумышленники были обезврежены и задержаны. Сейчас они привлечены к уголовной ответственности. Фигуранты непременно понесут заслуженное наказание, в соответствии с законодательством", - заверил начальник управления полиции Ауэзовского района Алишер Турсынбетов.

По его данным, действия задержанных квалифицируются сразу двумя статьями Уголовного кодекса: ст.379 УК РК "Неповиновение представителю власти" и ст. 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее сообщалось о том, что в Алматы молодой человек напал на сотрудника полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Так, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников.

С 19 марта было решено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы. 23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры для недопущения распространения коронавируса.

С 28 марта в Нур-Султане и Алматы было решено ввести дополнительные ограничения.

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