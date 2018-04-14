Пьяная няня избила и зарезала мать на глазах у ребенка
Жительница Екатеринбурга осуждена за убийство своей нанимательницы на глазах у ее малолетнего ребенка, передает Life.ru.
Орджоникидзевский районный суд приговорил женщину к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
По данным следствия, осенью 2017 года осуждённая в состоянии алкогольного опьянения избила свою жертву, а после нанесла ей множество ударов ножом по спине, груди, шее и голове, в результате чего потерпевшая скончалась. Все это случилось на глазах у 3-летнего ребёнка жертвы, няней которого была убийца.
В семье также воспитываются двое старших детей. Когда они находились в школе, а отец семейства был на работе, няня решилась на жестокое убийство и нанесла своей жертве 15 ножевых ранений.
Когда муж убитой вернулся домой, он увидел свою жену в луже крови, рядом плакал его трехлетний сын, а няня его обнимала и успокаивала. Затем она кивнула на тело и заявила: "Это сделала я".
По данным правоохранительных органов, причиной жестокой расправы стала зависть. Женщина всегда мечтала о собственной большой семье, но к 29 годам не смогла найти себе мужа.