Пьяная женщина сбила трех детей в Нур-Султане

В Нур-Султане на улице Косшыгулулы произошло крупное дорожно-транспортная происшествие, в котором, по предварительной информаци, пострадало свыше 3 человек, передает Kazpravda.kz.
По данным ДП столицы, 22 июня в 21:03 часов автомашина марки "Мазда" под управлением водителя 1986 года рождения, следуя по улице Косшыгулулы со стороны улицы Бейсекова, выехав на полосу встречного движения допустила наезд на пешеходов 2001, 2002 и 2018 года рождения.
Пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу. Водитель автомашины находилась в средней степени тяжести алкогольного опьянения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Задержанная водворена в Изолятор временного содержания ДП г. Нур-Султана.Материал дополняется. Ждем комментарий от полиции и управления здравоохранения.
По словам очевидцев, и водитель, и трое ее пассажирок находились в сильном алкогольном опьянении.
Пострадавшими являются три сестры, младшей из которых 2 года.