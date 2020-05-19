Общество
Пьяного дебошира впервые сняли с рейса после возобновления полетов в Казахстане
Айдана Демесинова
В аэропорту столицы транспортные полицейские сняли с рейса Нур-Султан – Актау 55-летнего пассажира, который совершил ряд административных правонарушений, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"17 мая в дежурную часть Линейного отдела полиции аэропорта г. Нур-Султан поступило сообщение от представителя авиакомпании "Эйр Астана" о том, что один из пассажиров рейса Нур-Султан – Актау находится в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки транспортные полицейские установили 55-летнего жителя г. Актау, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в общественном месте. По акту об отказе мужчина был снят с рейса", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

Отмечается, что по данному факту составлено сразу два административных протокола: по ст.440 ч.1 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" и 434 ч.1 КоАП РК "Мелкое хулиганство".

"По решению Специализированного межрайонного административного суда г.Нур-Султан наложен штраф в размере 10 МРП. Данный гражданин является первым пассажиром, который был снят с авиарейса за административные правонарушения после возобновления перелетов между городами страны", – добавили в пресс-службе.

Напомним, возобновление перелетов между городами РК началось с 1 мая.

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