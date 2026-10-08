Пьяного водителя арестовали на 15 суток в Кызылординской области

В Казалинском районе Кызылординской области задержан водитель, управлявший транспортным средством в нетрезвом виде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Polisia.kz

В ходе рейдового мероприятия полицейские остановили водителя автомобиля Daewoo Nexia, чье поведение вызвало у них подозрение. Им оказался 34-летний житель области.

Как установлено, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда водитель получил 15 суток административного ареста и был лишен права управления транспортными средствами сроком на семь лет. Автомобиль водворен на штрафстоянку.

Полиция предупреждает граждан о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Безопасность на дороге начинается с ответственности каждого водителя. Полиция напоминает, что управление транспортом в нетрезвом виде представляет серьезную опасность для всех участников дорожного движения.



