Военнослужащий национальной гвардии МВД РК госпитализирован после нападения хулиганов в Темиртау, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
"Со слов командования воинской части, на наряд из трех человек напали двое нетрезвых мужчин, когда солдаты сделали им замечание по поводу нахождения в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения", – рассказали в приемном покое центральной больницы города, куда был госпитализирован пострадавший военнослужащий. Он получил ушиб таза и травму ноги.
Факт нападения подтвердили в воинской части №5516, где служат солдаты.
"Пострадавший солдат госпитализирован. Принятыми мерами полиции задержаны двое 23-летних местных жителей. Они признались в преступлении", – сказал представитель в/ч.
Один из задержанных помещен в изолятор временного содержания, второй отпущен под подписку о невыезде.
В отношении них ведется досудебное расследование по ст. 380 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса республики.