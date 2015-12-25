Пьяные хулиганы избили наряд нацгвардии в Темиртау

Происшествия
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Военнослужащий национальной гвардии МВД РК госпитализирован после нападения хулиганов в Темиртау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

"Со слов командования воинской части, на наряд из трех человек напали двое нетрезвых мужчин, когда солдаты сделали им замечание по поводу нахождения в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения", – рассказали в приемном покое центральной больницы города, куда был госпитализирован пострадавший военнослужащий. Он получил ушиб таза и травму ноги.

Факт нападения подтвердили в воинской части №5516, где служат солдаты.

"Пострадавший солдат госпитализирован. Принятыми мерами полиции задержаны двое 23-летних местных жителей. Они признались в преступлении", – сказал представитель в/ч.

Один из задержанных помещен в изолятор временного содержания, второй отпущен под подписку о невыезде.

В отношении них ведется досудебное расследование по ст. 380 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса республики.

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