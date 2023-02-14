Пьяные работники автомойки угнали и разбили машину клиента в Таразе

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В ОП-1 управления полиции Тараза обратилась 41-летняя женщина с заявлением об угоне неизвестными её Toyota Camry 50, которую она припарковала на автомойке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции по "горячим следам" задержали подозреваемых в угоне автомобиля. Ими оказались 25- и 31-летние работники автомойки.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемые врезались в бетонную колонну, расположенную на пересечении проспекта Жамбыла и улицы Сулейменова.

В ДТП автомобиль был поврежден, потерпевшей причинен ущерб в размере 10 млн тенге. Задержанные с различными телесными повреждениями доставлены в Таразскую городскую больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок, отметили в полиции.