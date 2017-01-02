"Пьяный мастер" из соцсетей набрал почти 1 млн просмотров за неделю

Ролик, в котором двое мужчин занимаются неопознанным пока видом боевых искусств, набрал 945 425 просмотров за неделю, передает Kazpravda.kz.
Видео, выставленное пользователем Facebook INAM 2.0 26 декабря, и названное им "SHAOLIN DA VODKA?", набирает все большую популярность в сети.
Судя по видео, занятия "спортом" происходят в импровизированном спортзале, организованном в обычной топке. Похоже, что мужчины находятся не в трезвом состоянии. Тем удивительнее их желание заняться тренировкой боевых единоборств. На видео более уверенный в своем мастерстве мужчина пытается научить своего напарника странным движениям и ударам.
Вот что думает по этому поводу казахстанский чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Арман Рузахунов:
"Не хочу никого обидеть, но на видео люди, похоже, не совсем понимают, что делают. По-крайней мере, я с такими движениями незнаком", – говорит эксперт в области восточных единоборств.
Несмотря на очевидный непрофессионализм, герои этого ролика стали очень популярны в Facebook, пользователи продолжают активно делиться друг с другом забавным видео.