Пьяный муж пациентки избил медиков скорой в ВКО

Закон и Порядок
1632
Фото : novosti-saratova.ru
Медработники приехали оказать помощь беременной, а в итоге сами оказались в больнице с сотрясением мозга, сообщает YK-news.kz.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ВКО, в Семее бригада скорой помощи отправилась на вызов к беременной. Женщина жаловалась на боли в животе.

"Муж пациентки был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и применил физическое насилие, - рассказали в пресс-службе. - Медики вызвали полицию".

У обоих фельдшеров диагностировали черепно-мозговые травмы.

"Несмотря на причиненный физический вред, сотрудники "скорой" оказали беременной необходимую помощь", - добавили в облздраве.

В итоге медиков госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

"Дело находится на особом контроле прокуратуры области", - отметил руководитель управления здравоохранения ВКО Илияс Мухамеджан.

