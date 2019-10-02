Фото : novosti-saratova.ru
Медработники приехали оказать помощь беременной, а в итоге сами оказались в больнице с сотрясением мозга, сообщает YK-news.kz
.
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ВКО, в Семее бригада скорой помощи отправилась на вызов к беременной. Женщина жаловалась на боли в животе.
"Муж пациентки был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и применил физическое насилие, - рассказали в пресс-службе. - Медики вызвали полицию".
У обоих фельдшеров диагностировали черепно-мозговые травмы.
"Несмотря на причиненный физический вред, сотрудники "скорой" оказали беременной необходимую помощь", - добавили в облздраве.
В итоге медиков госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
"Дело находится на особом контроле прокуратуры области", - отметил руководитель управления здравоохранения ВКО Илияс Мухамеджан.