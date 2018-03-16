Пьяный мужчина молотком забил насмерть собственного сына в Костанайской области
В Житикаринский районный суд Костанайской области поступило уголовное дело по обвинению жителя города в совершении уголовного правонарушения, передает patrul.kz.
Из материалов дела следует, что между отцом и сыном возникла ссора, переросшая в драку. Сын, взяв в руки нож, направился в сторону отца. В это время 78-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял молоток и нанес им три удара по голове сына.
От полученных телесных повреждений сын скончался на месте происшествия.
Позже подозреваемый признался соседу об убийстве родственника и попросил его позвонить в отдел полиции.